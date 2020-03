Aurah Ruiz, muy preocupada por cómo puede afectar el coronavirus a su hijo: «No puedo evitar llorar»

El coronavirus se ha convertido en la preocupación generalizada de los españoles, no solo por todo lo que acarrea por la crisis sanitaria que ha generado, sino también porque hay personas más propensas a ser afectadas de una manera más grave y que temen por su vida o por la de algún ser querido. Este es el caso de Aurah Ruiz, que está muy preocupada por su hijo Nyan.

La exconcursante de ‘GH’ ha querido revelar cuáles son sus inquietudes en este sentido. «Creo que el mundo entero no está contento», ha empezado diciendo en su vídeo de su canal de Mtmad, y seguía de esta manera: «Voy a hablar de lo que sí importa, sí vale la pena, sí nos preocupa a todos, sobre todo a mí más que a nadie muchísimo, la situación que estamos viviendo por el tema del Covid-19, el virus de moda este año en todo el mundo».

Aurah Ruiz, preocupada por la situación/ Foto: Mtmad

Y en este vídeo, aunque suele hacerlo, s eha abierto en canal para expresar sus inquietudes al respecto: «Lo que me interesa hablar en mi capítulo es mi vida, yo creo que esta situación es para todo el mundo difícil, pero hay personas como por ejemplo yo, que me incluyo que tenemos una situación más difícil aparte de lo que es el encierro, de lo que es esta cuarentena para todo el mundo. Yo básicamente tengo un bebé, tengo un niño de dos años y medio, va a hacer tres, que está malito, el niño depende de un cuidado 24 horas despierto vigilando, por lo cuál, yo, para sobrevivir a esto, para que mi hijo esté bien, pues necesito la ayuda de mis padres. ¿Cómo he ha afectado a mí esto? Pues muchísimo, dense cuenta, pónganse un momento en mi situación, es que yo necesito siempre acudir a llevar al niño a casa de mis padres, a casa de mi madre, llevarlo, hacer turnos, ella hace la noche, yo hago le día, así 24 horas, y sobre todo yo tengo una amiga que todos conocen que la tengo contratada entonces ella hace unas noches y yo hago otras, y así, vamos rotando todos, y ahora mismo con el tema del encierro este pues me he visto en la obligación de pararla a ella, ya no hace las noches que tenía que hacer, es imposible el desplazamiento, un caos».

Vivir sola es lo que ha hecho que la situación de confinamiento se complique en su día a día, por eso ha seguido diciendo: «Qué pasa, yo vivo sola con mi hijo, y tenerlo 24 horas casi sin descansar es como una puta locura. Porque si a unos niños que están sanos los tienes en casa y se vuelven locos por el encierro, pues imaginate cómo es esta clase de encierro, con un niño que está todo el rato el sensor pitando, cada cinco munitos la glucemia, si mi hijo se agobia le baja el azúcar. Necesita calle, y no se explicar a un niño de esta edad lo que está pasando».

Aurah Ruiz, emocionada/ Foto: Mtmad

Por otro lado, si necesita que alguien le ayude, tiene que dar explicaciones a las autoridades como ya le ha ocurrido: «Para mí esto está siendo una puta locura y solo llevo un par de días. La situación que yo tengo ahora es que gracias a que mi padre vive muy cerca de mí, puedo ir un par de horas a llevárselo, y tengo que ir con uniforme médico debajo de la manga, porque la Policía me para. El otro día iba a casa de mi padre y me han parado con el niño, mil preguntas, etc. Tengo el informe y no tengo ningún problema, pero es una locura. No doy ni pie con bola».

Preocupada por su hijo y su familia

Pero su mayor preocupación no es estar encerrada con su hijo, sino que el pequeño termine contagiándose y más teniendo en cuenta sus graves problemas de salud. La expretendienta de ‘MYHYV’ ha seguido diciendo: «Y luego está el otro tema, aparte del desplazamiento que me puedan ayudar, y a la gente que tiene una patología de base e afecta más de la cuenta, ahí está mi miedo, a mí me da igual coger el coronavirus, prefiero cogerlo yo a que lo coja mi hijo, entonces la mayoría de las madres piensan lo mismo, pero mi niño está enfermo, y no sé realmente cómo le puede afectar a él con todo lo que tiene, cogerlo qué le haría. Vivo cagada de miedo, no puedo evitar llorar porque esta situación cada día me consume más porque yo nunca he vivido algo así, pero no sé cómo le puede afectar a mi hijo, y pienso que lo voy a perder, que se va acabar. Lo único que me queda es que sé perfectamente con los cuidados, la alimentación que tiene mi hijo, que sí que es verdad, que tiene un sistema inmunológico fuerte, y cruzo los dedos para afrontar esto. Ojalá esto se fuera ya».

Aurah Ruiz habla de su familia/ Foto: Mtmad

Mientras tanto, sus padres también le preocupan, porque ambos son sanitarios: «Ellos son los que me ayudan y estamos todos muy expuestos, si uno lo coge, lo cogemos todos. No puedo prescindir de ellos, es imposible, pues más cagada estoy, más miedo tengo. También tengo miedo por mi familia, porque mi madre tiene muchos problemas respiratorios y sé que afecta a esas personas muchísimo».