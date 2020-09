Aurah Ruiz revela lo que Jesé Rodríguez le pide tras denunciarla por acoso en las redes sociales

Aurah Ruiz vuelve a estar enfrentada a Jesé Rodríguez, el padre de su hijo, pese a que no hace mucho fueron vistos con el pequeño acudiendo a un parque de atracciones. La expareja se tendría que haber visto las caras en los juzgados el 14 de septiembre de 2020, pero el futbolista no se presentó haciendo alusión a sus compromisos profesionales, algo que la jueza desestimó, por eso le hizo saber que podría ser denunciado por obstrucción a la justicia.

Aurah Ruiz habla del juicio con Je´se Rodríguez/ Foto: Mtmad

El motivo por el que se tendrían que haber visto las caras es porque Jesé denunció a Aurah Ruiz por un supuesto delito de acoso a través de las redes sociales en 2018. Y lejos de callarse, Aurah ha querido contar todos los detalles de este juicio en su canal de Mtmad. Entre tanto, ha desvelado lo que le pide Jesé por este delito, diciendo: «Se me pide una pena de 40.000 euros y 100 días de trabajos en beneficio de la comunidad o un año y tres meses de prisión».

Y en todo momento ha dejado claro que no piensa pagar ni un euro. «Si me pides 40.000 euros no te los voy a dar, porque no los tengo; si me pides 100 días de trabajo a la comunidad, no te lo voy a dar porque no tengo horas, lo que menos tengo es tiempo en mi vida», ha dicho al respecto, por lo que está muy indignada con todo el proceso.

Jesé Rodríguez con su novia Aura Ruiz en su presentación como jugador del PSG

Y como Jesé Rodríguez no se ha presentado, la magistrada ha decidido posponer el proceso para finales de 2020, como ha contado Ruiz: «Por no presentarse no se anula el juicio, sino que se ha pospuesto. El juicio será el 14 de diciembre«, un tiempo que hará que se alargue el proceso, que es algo angustioso para ella, como ha añadido: «Mi familia es realmente la que lleva sufriendo esto todo este tiempo y mi madre, que no puede dormir por este tema».

Deseando sellar la paz

«Me parece tan injusto todo que lo veo surrealista», ha dicho, para añadir: «Me tendrán que meter en prisión. Entrará Antoni con la cámara a los vis a vis y en vez de acostarnos, grabaré para todos vosotros, para que sepáis como me va ahí dentro». Y una vez termine todo este proceso finalizará toda esta enemistad por lo que ha contado: «Se acabará este infierno y firmaremos la paz entre ambos, que es lo que deseo».