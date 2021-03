Mónaco vuelve a quedarse sin una de sus citas más importantes. La pandemia ha provocado un año más que quede cancelado el Baile de la Rosa, uno de los eventos más especiales del Principado y en el que la princesa de Hannover siempre ocupa el lugar más relevante. Así lo ha confirmado el comunicado de prensa del grupo Monte Carlo Société des Bains de Mer,encargado del evento, que por ahora no ha indicado una posible fecha para la celebración del evento.

Una cita que cada año tiene lugar en la Salle des Etoiles del Sporting Club de Montecarlo y a la que no faltan los miembros más destacados del clan Grimaldi, lo que la convierte en toda una pasarela de elegancia y glamour, en la que Carlota Casiraghi y las esposas de Pierre y Andrea Casiraghi acaparan toda la atención.

A pesar de que en un principio estaba previsto que el baile se llevara a cabo el 19 de marzo, fuentes de la organización han confirmado que no será posible dadas las actuales circunstancias. Este año, la temática iba a ser Bollywood y tras la muerte de Karl Lagerfeld, Christian Louboutin tomaba el testigo del modista en términos de decoración del evento. No podrá ser aún.

Además de una pasarela de etilo y de elegancia, el Baile de la Rosa ha sido desde sus inicios una de las citas más importantes de la agenda de los Grimaldi, no solo a nivel institucional, sino también privado. Fue allí donde Carlota Casiraghi oficializó su relación con el que hoy es su marido, el productor de cine Dimitri Rassam.

Fundado en 1954 por Grace Kelly, el Baile de la Rosa es la primera gran cita anual del Principado. De hecho, los fondos recaudados en la velada se destinan a la Fundación Princesa Grace, que ayuda a personas en dificultades y a niños y jóvenes en entornos desfavorables. En la actualidad, es Carolina de Mónaco quien ha cogido el testigo de su madre como presidenta de la fundación.

Aunque el Baile de la Rosa ha quedado oficialmente en stand-by, no significa que no vayan a celebrarse otras citas importantes para el Principado. Pese a que no hay confirmación oficial en lo que respecta al Baile de la Cruz Roja, sí que la hay de otro evento de similares características en el que los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco serán los absolutos protagonistas. Y es que el próximo 17 de junio -si no hay cambios en los meses venideros-, tendrá lugar el Gran Baile del Príncipe y la Princesa. Un evento del que el príncipe Alberto es patrono y cuyo código que etiqueta establece vestidos de fiesta y tiara para ellas y uniformes de gala militares para ellos. Se trata de una cita solidaria en la que parte de lo recaudado irá destinado a la Fundación Princesa Grace -la misma a la que se destinan los beneficios del Baile de la Rosa- y que se celebrará en el Hôtel de Paris, uno de los más lujosos de Montecarlo. El pasado año, este baile se celebró el 14 de febrero, antes del estallido de la crisis sanitaria.

También esta pendiente la celebración de otro de los grandes bailes del año, el de la Cruz Roja. En este caso, se ha establecido la fecha a finales de julio, ya que el pasado año no pudo llevarse a cabo por la emergencia sanitaria.

A pesar de que este año no habrá celebración -al menos por el momento- , aprovechamos la ocasión para recordar algunos de los looks más memorables de una de las jornadas más especiales del Principado. Estilismos que por sus diferentes características se han convertido en algunos de los más significativos de la historia y han hecho de Mónaco una de los focos mundiales del glamour. No te los pierdas en nuestra galería.