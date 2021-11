Balón de Oro 2021: Messi se hace con el séptimo galardón

Vuelve el Balón de Oro después de un año de ausencia (2020) por culpa de la pandemia y lo hace con una fiesta por todo lo alto celebrada en el Theatre du Chatelet de París. Allí se ha reunido lo más granado del planeta fútbol con el objetivo de recibir los premios por el último año. Especial mención al esférico dorado, cuyo dueño es un viejo conocido: Leo Messi. El argentino ha recogido el que es su séptimo galardón, convirtiéndose más aún en rey absoluto de este trofeo. Por detrás suyo se sitúa Cristiano Ronaldo con cinco.

Por el escenario parisino han desfilado un sinfín de rostros conocidos del fútbol, acompañados por sus parejas. La cita no es baladí puesto que se trata de la mayor distinción individual que puede recibir un futbolista. Acompañando al ganador ha estado la siempre imponente Antonela Roccuzzo, que ha dejado el protagonismo a su look de inspiración griega: un vestido largo de tirante fino y escote en v. Se trataba de un diseño metalizado, fluido que ha combinado con un clutch negro y unos pendientes de lágrimas brillantes.

En cuanto al cabello, se ha decantado por una de las tendencias de la temporada: unas ondas marcadas con la raya a un lado. A tono con su estilismo, Antonela ha dejado el protagonismo a su look y ha optado por un make up donde los tonos marrones han sido los protagonistas. El matrimonio ha posado en el photocall junto a sus tres hijos: Thiago, Ciro y Mateo.

Entre los asistentes más destacados se ha encontrado el futbolista español Pedri, Alexia Putellas (jugadora del FC Barcelona femenino), Kylian Mbappé (gran deseado por el Real Madrid) o Luis Suárez y su mujer. Y por si fuera poco, ha habido un invitado estrella a la gala. Se trata de Fernando Alonso, y es que el piloto ha sido el encargado junto a su compañero en Alpine, el francés Esteban Ocon, de llevar al escenario antes del comienzo del acto el galardón que ha recogido el jugador del Paris Saint-Germain.

Ha sido una noche llena de emociones, sobre todo para Alexia Putella, que ha sido la primera española en recoger el reconocido galardón que premia su andadura deportiva. «Hago lo que me apasiona. Estoy muy agradecida a todos aquellos que me han ayudado, que han estado a mi lado, a esos que me llevaban a los campos cuando empezaba a jugar, es decir, a mi familia. Hay que trabajar y que todas las que quieran jugar, que lo hagan. Todas las niñas pueden soñar con ser futbolista», ha dicho la jugadora del Barcelona.

«Son muchos sentimientos. Soy una privilegiada. No va a ser el último Balón de Oro de una jugadora del Barcelona. Esto acaba de empezar», ha añadido muy emocionada.