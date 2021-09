Bárbara Rey, destrozada ante la confesión más dura de Sofía Cristo: “con 5 años sufro abusos sexuales”

Apenas han hecho falta un par de programas para que ‘Secret Story’ se haya convertido en una de las grandes novedades de la pantalla. La de este martes ha sido una noche muy intensa en el programa, presentado en esta ocasión por Carlos Sobera, pues uno de sus concursantes se ha abierto en canal para confesar un secreto que ha resultado ser muy doloroso. Sofía Cristo ha sido la primera en enfrentarse a la línea de la vida, una de las pruebas más intensas.

Ya antes de coger el rotulador la dj avisaba que el secreto que iba a confesar, que no es el que está protegiendo durante el concurso, no lo conocía ni su madre, Bárbara Rey, que se encontraba presente en plató. Pero antes de llegar a su punto ha compartido sus primeros recuerdos felices, sí, pero en los que sus padres no estaban enamorados ni bien. Algo que cambió cuando empezó a ser consciente de los malos tratos que su madre sufría de manos de su padre, Ángel Cristo. «Mis recuerdos empiezan a los 5 años. Recuerdo tener siempre muchísimo miedo por los malos tratos… Yo tenía buena relación con mi padre, pero recuerdo ver malos trato en una casa porque siempre pensábamos que la iba a matar. Para mí es una liberación que se separen», contaba visiblemente nerviosa.

Un alivio que trajo una época complicada para Bárbara y sus dos hijos, pues el domador de leones les dejó sin nada. «No fue todo color de rosa porque él se llevó todos los muebles de la casa de La Moraleja, recuerdo preguntarle por qué se lo llevaba todo, y nos dejó sin nada. Teníamos un colchón para dormir los tres. Una mansión vacía, sin lámparas mi luz». Tras un respiro, ha seguido con su narración: «hubo muchos capítulos de violencia. De ver cómo mi padre se iba por mi madre. Recuerdo una vez que mi madre vino a escondidas a vernos porque mi padre no la dejaba. Pasamos el día con ella y cuando volvimos a casa él había llegado antes de tiempo, estaba en un salón con los sofás naranjas, súper cabreado, y salió a buscarla y le hizo una persecución con el coche por Madrid».

Y si bien su confesión ya había puesto los pelos de punta por su crudeza, las palabras más duras estaban a punto de llegar. «Estamos viviendo con mi madre en la casa y en ese salón naranja, un día una persona, no puedo decir quién ni lo voy a decir nunca, con 5 años sufro abusos sexuales de esa persona. Pero no sabía qua era eso hasta que fui creciendo. Nunca fui consciente de si eso me ha podido afectar hasta que he sido más mayor .Nunca se lo conté a mi madre ni a mi hermano, porque es una persona muy allegada a nosotros».

En ese punto, Sofía ha seguido con su narración, hasta que Carlos Sobera, viendo el estado en el que se había quedado Bárbara Rey al escucharla, la ha parado. «¡Lo siento hija mía! ¿Por qué no me lo dijiste, vida mía?», le ha preguntado preocupada la artista, a lo que ella ha querido tranquilizarla «Yo ahora estoy bien, en el mejor momento de mi vida. Soy la persona más feliz del mundo», ha asegurado Sofía, que ni una así ha podido calmar a su madre.

Los sollozos de Rey se han quedado en un segundo plato cuando Sobera, también muy emocionado hasta el punto de tener que recogerse las lágrimas, ha realizado un discurso muy aplaudido: «Sofía, tu nunca tuviste culpa. Lo que está haciendo es maravilloso, porque hay mucha gente que sufre abusos sexuales y no lo dice. Tu lo que estás haciendo es dar ejemplo. Un puñetero ejemplo a toda la sociedad. No me puedo estar quieto ahora, lo siento. Lejos de arrepentirte, siéntete muy orgullosa porque este país necesita gente como tu ¡con dos cojones bien puestos!».

Tanto el presentador como su madre, no han dudado en mostrarle a Sofía Cristo todo su apoyo, que ha sido tildada de valiente en las redes sociales al compartir una vivencia terrible.