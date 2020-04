Barranco se salva de la nominación en ‘Supervivientes 2020’ frente a Avilés, Nyno y Yiya

Es costumbre que en ‘Tierra de Nadie‘ se celebre la ceremonia de salvación para que uno de los nominados logre salvarse de la expulsión del cada jueves en la gala. Así, todos ellos desean obtener el favor del público para estar al menos tranquilos hasta que lleguen las próximas nominaciones.

Avilés se llena de barro al no ser salvado de la nominación | Foto: Cuatro.com

En el programa del martes 21 de abril de 2020 se la jugaban Barranco, Nyno, José Antonio Avilés y Yiya, que se colocaron en paralelo para recibir o no el barro que marcaría que siguen nominados.

Barranco no se lo esperaba

Lara Álvarez anunció que el primero que seguía nominado era José Antonio Avilés. La asturiana le recordó que nunca él mismo había dicho que no se salvaba ningún martes, y esta vez no ha habido excepciones. El siguiente que ha recibido el barro ha sido Nyno, mientras que entre Yiya y Barranco, ha sido este último el que ha logrado librarse de la nominación y por tanto del barro.

Barranco se salva de la nominación en ‘Supervivientes 2020’ | Foto: Cuatro.com

«No me lo esperaba, le dije a Rocío que pensaba que me iba a España«, comentó Barranco visiblemente emocionado, que después de lo mucho que ha sufrido en el programa, quiere seguir hasta el final. «Para mí es un sueño. Me alegro de que hayan puesto su granito de arena para que me quede».

Barranco se queda así al menos una semana más en el concurso, un programa en el que ha encontrado una buena amiga en Rocío Flores y una decepción con José Antonio Avilés, al que estaba muy unido y con el que terminó enfrentándose.