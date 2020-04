Barranco termina su amistad con José Antonio Avilés en ‘SV 2020’: «Me ha humillado delante de todo le mundo»

Llegaron los castigos a la isla de ‘Supervivientes 2020’ y no todos han recibido la penitencia con el mismo humor. Sin duda el más dolido fue José Antonio Avilés, quien tendría que estar durante días encadenado a Elena, su peor enemiga en el concurso. Este castigo le vino entrega por Albert Barranco, a quien considera uno de los grandes apoyos en la convivencia y esto fue para el una traición por no habérselo dado a Jorge.

Avilés, muy decepcionado con Barranco | Foto: Telecinco.es

El enfado del colaborar de ‘Viva la vida’ era tal que incluso llegó a decir que se negaba a realizar la prueba, teniendo Lara Álvarez y Carlos Sobera tener que advertirle de que eso no estaba permitido y que tendría que hacerlo como el resto de concursantes. Ya encadenado a la madre de Adara, Avilés no dudó en hacer saber en la isla que se sentía decepcionado por su compañero, algo que a este le dolió profundamente: «A mí no me gusta hacer daño a la gente y a veces me pongo en situaciones que si lo hago», le comentaba el extronista a Rocío Flores.

La hija de Antonio David Flores intentó intervenir entre sus dos amigos y no dudó en hacerle saber al colaborador que su reacción había sido desmesurada. Pero este seguía en sus quince: «Me enfada que antepongas a Jorge a mí«, le reprochaba a Albert Barranco. «¿Pero no puedes entender que Jorge es más importa para él que tú?«, le insistía Rocío Flores. Avilés seguía insistiendo en que lo que había ocurrido era una traición y tras esto Barranco dejaba de ser su intocable: «Para mí solo es Rocío Flores».

Avilés acusó también a Jorge de ser falso | Foto: Telecinco.es

Pero las cosas no se quedaron ahí si no que por la noche las cosas se tensaron todavía más. Rocío Flores le pedía al colaborador que dejase de mencionarla cuando tenga peleas con alguien y que no quería volver a verse en papala metida en una discusión que no va con ella. «A mí el juego que has hecho hoy conmigo no lo hagas», le advertía la hija de Rocío Carrasco. Tras esto, José Antonio Avilés volvía a poner el grito en el cielo y decía que seguía decepcionado con Albert Barranco y que, según él sabía, Jorge nunca le había caído en gracia y que era una falsedad lo que estaba haciendo.

Barranco pone punto final a su relación con Avilés

Algo que Barranco escuchó y no dudó en preguntarle qué era lo que había dicho, creándose una pelea de niveles catastróficos. Avilés no dudó en decirle a Barranco que había reconocido delante de más gente que Jorge era el peor del grupo; y al Guardia Civil le reprochó el haberse juntado al extronista por interés mientras todo el concurso estuvo pasando de él. Insultos como «falso» y «mentiroso» fueron los que más se repitieron en esta conversación subida de tono que creo un importante cisma en el grupo.

Barranco puso punto final a su amistad con Avilés | Foto: Telecinco.es

Pero el colaborador no se quiso quedar ahí y al día siguiente le siguió echando en cara a Barranco que su actuación iba con segundas y que se había juntado a Rocío Flores por interés propio y hacerle daño a Gloria Camila y Kiko Jiménez por una pelea que habían tenido tiempo atrás por la supuesta infidelidad de la hija de Rocío Jurado con el superviviente. Esto le sentó especialmente mal al extronista que acabó llorando por lo mal que se lo estaba haciendo pasar su compañero.

Pero las cosas no se quedaron aquí, ya durante la gala del jueves 16 en palapa, Avilés tenía que revivir esta pelea y volver a exponer que ea lo que a él le había parecido mal. Y aunque el colaborar intentó calmar las aguas reconociendo que quiere seguir teniendo una buena amistad con Barranco, las palabras del extronista fueron claras: «Jamás he manipulado a nadie. No me aprovechado de ellos, no tiene sentido», y añadía: «Si esta persona después de todo lo que me ha hecho, hacerme pasar los dos peores días de mi vida, siga diciendo que no quiere perder mi amistad. Mi amistad está cruz y ralla. Me ha humillado delante de todo le mundo, me ha pisoteado, y más diciendo que es mi mejor amigo«.