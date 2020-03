Bea Retamal estalla contra Kiko Matamoros y Rafa Mora por sus ataques por su expulsión de ‘Supervivientes 2020’

Bea Retamal, primera expulsada de ‘Supervivientes 2020’, ha visitado el plató de ‘Sálvame’ para comentar tanto su paso por el concurso como el juego que están desarrollando sus compañeros todavía en la isla. Durante la conversación, Bea no ha dudado en acusar a Nyno de hacer complots en el reality y ha asegurado que también lo intentó con ella: «Hay un complot, ya lo intentaron hacer conmigo«.

Sin embargo hay colaboradores que no se creía lo que contaba Bea, como Rafa Mora: «si no lo vemos es porque no ocurrirá, ¿no?«, a lo que Bea ha asegurado que: «lo hace detrás de cámara siempre, entonces a nosotros nos da la impotencia de encima, no poder demostrarlo. Yo estoy tan jodida por eso, me ha vendido una moto y al final he dicho: ‘es que soy tonta‘», comentó la exconcursante.

Acusan a Bea de no superar su expulsión | Foto: Telecinco.es

Pero algunos colaboradores le acusan de estar algo resentida por ser la primera expulsada de la edición. «Estás reventadilla, no has asimilado la salida«, decía Kiko Matamoros, mientras que Rafa Mora le espetaba: «de ganar un reality a salir la primera hay mucha diferencia«. Pero Bea no ha querido callarse ante las acusaciones de Matamoros y le ha pedido explicaciones. «Se te nota en tu discurso que no has asimilado la salida», justificaba el colaborador.

Bea se defiende ante las acusaciones en el plató de ‘Sálvame’ | Foto: Telecinco.es

Ante estas acusaciones, Bea no ha querido quedarse callada y ha contestado a Rafa Mora y a Kiko Matamoros alegando que no ha querido tener la misma actitud que en ‘Gran Hermano’: «si para ganar un reality por segunda vez tengo que ser una maleducada y dar una imagen que a mí cuando salí de ‘Gran Hermano’ no me gustó, prefiero ser la primera expulsada«. «Mi comportamiento en ‘GH’ no me pasó factura, sino que me avergoncé de mí misma. Fui una niña de 19 años eufórica», ha querido aclarar.

No se ha reprimido

Después de explicar esto, Rafa Mora le ha preguntado si su cambio de actitud se debía a que se había reprimido o, si realmente ha tenido ese cambio de actitud en su vida. La expulsada ha reconocido que el cambio ha sido real y no ha reprimido nada, ya que ha madurado mucho en los tres años que habían pasado entre un reality y otro. Además, ella misma cree que si hubiese sacado el carácter que sacó en ‘GH’ podría haber durado más en el concurso. «Pienso que a lo mejor mi público no me ha reconocido«, pero de igual manera, se siente orgullosa de su concurso.