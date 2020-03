Bea Retamal habla en ‘Supervivientes 2020’ sobre su ruptura con Rodri: «Le he hecho daño»

Bea Retamal y Rodri Fuertes vivieron una bonita historia de amor en ‘GH 17’, durante más de dos años de relación, la pareja fue mostrando su día a día a través de su canal de Mtmad. Sin embargo, un día anunciaron su ruptura definitiva y desde entonces comenzaron una guerra de reproches en las redes sociales.

Bea en ‘Supervivientes 2020’| Foto: Cuatro.es

No obstante, parece que las cosas cambiaron y ahora mantienen una relación cordial, algo de lo que ha querido hablar la superviviente con Ivana Icardi: «El peor error es no reconocer nuestros errores. Estoy intentando cambiar porque a veces pienso que le he hecho daño a muchas personas por sentirme dolida«, dijo la concursante refiriéndose a su ex.

«Él me ha ayudado mucho, pero cuando terminó la relación entré en una guerra conmigo misma por no entenderlo y comencé a contar mi verdad sin tener en cuanta a la otra persona«, se sinceró Retamal que parecía bastante dolida con todo lo que había vivido con su expareja.

Asimismo, la concursante explicó que su relación no se había terminado «por terceras personas» sino por un agotamiento mutuo que tuvieron a causa de vivir juntos y compartir tanto tiempo: «Cuando me quedé sola me di cuenta de lo pesada que fui», reconoció Bea que además le dijo a la argentina que ella creía que si le proponía a Rodri quedar él aceptaría: «Si lo llamo se que quedaría conmigo, para hablar calmados, para una cena de buen rollo. Con el tiempo sé que seremos grandes amigos», aseguró.

Adara en ‘MyHyV’| Foto: Cuatro.es

¿Ha superado Bea a Rodri?

Adara Molinero que estaba en el plató de ‘MyHyV’ en el momento en que pusieron este adelanto, aseguró que notaba que Bea no había superado a Rodri, especialmente porque ella vivió su historia de amor con Rodri en ‘GH 17’ y reconoció que lo que sintieron los dos fue muy intenso y real: «Ella se siente muy culpable por haber expresado sus sentimientos y si ella tenia esa necesidad yo lo veo bien», decía la ganadora de ‘GH VIP 7’ que apoyaba que Bea contase lo que había sentido sin necesidad de sentirse mal, pero que sin embargo dijo que aún veía a Bea un poco pillada por Rodri: «Ella ya tiene pareja pero yo creo que sigue teniendo sentimientos muy fuertes por Rodri, sino no hablaría así de él», afirmó.