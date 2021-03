Beatriz Trapote, en Look tras salir de cuentas: «Mis suegros son como mis segundos padres» | Corazón

Beatriz Trapote ya tenía que haber dado a luz. Salió de cuentas hace unos días y en cualquier momento podría ponerse de parto. Entre medias de todos los preparativos, la periodista ha sacado un rato para charlar con Look y confesar cómo está llevando estos últimos instantes antes de ver la cara a Brenda. Es su tercer embarazo y reconoce que ya está más que preparada, que ha aprendido mucho de los anteriores y nos cuenta cómo ha sido estar esperando un niño en plena pandemia. Además, también tiene buenas palabras para sus suegros, Carmen Bazán y el fallecido Humberto Janeiro. Trapote descuelga el teléfono y atiende a Look con suma amabilidad.

Su bebé puede nacer en cualquier momento: «Estoy de 40+3 semanas, cumplida y a la espera. Salí de cuentas el viernes 5 de marzo. Se ve que la niña está muy a gustito dentro. Mañana voy al ginecólogo, me verán por si sigue cogiendo peso. Hace dos semanas ya pesaba 2,8 kilos», dice.

Este ha sido un embarazo atípico por ser en plena pandemia, algo que como al resto de españoles le ha afectado: «Ha sido un embarazo que nunca lo olvidaremos, pasé dos meses y medio encerrada. Primero por precaución y luego ya cuando dijeron que no afectaba. Me hubiera gustado pasarlo en otro momento, pero en junio cumplo 40 años y no me podía esperar a que la Covid se fuera».

Pese a las complicaciones derivadas del virus, Beatriz Trapote se muestra agradecida por haber estado ella y su círculo íntimo en perfectas condiciones. Además, nos cuenta que ha introducido una novedad importante en este embarazo que no había hecho con anterioridad: «Afortunadamente estoy cumplida, nadie se ha contagiado de mi círculo y hay que dar gracias de que la cosa está mejor (…) he hecho un entrenamiento personalizado, no juntarme con más mamás, desde casa y la verdad es que ya sabiendo…me encuentro muy bien, muy ágil, y cuando uno hace ejercicio se agradece. Es bueno cuidarse. En el primer embarazo no hice nada», cuenta.

Beatriz Trapote y Victor Janeiro han formado una bonita familia junto a sus dos hijos, Víctor y Oliver. Ahora se une la pequeña Brenda, para alegría de su madre: «Estoy contenta de haber tenido dos niños primero porque tienen mucha unión y ahora pues el tercero viene la niña…y si hubiera venido niño pues también muy bien. Las niñas son muy de los padres, y ahora le toca a Víctor disfrutar más de ella, ¿no?,» dice riéndose.

La periodista comenta que, pese a las restricciones por la pandemia y las dificultades de movilidad, sus padres se han trasladado desde su ciudad natal hasta Andalucía para estar cerca de ella y ayudarla con el embarazo: «Mis padres me han ayudado mucho, ellos son de Madrid pero desde que me quedé embarazada tal y como estaba la pandemia se vinieron a Jerez y han estado aquí conmigo».

Uno de los momentos más emotivos de la charla con Trapote ha sido el recuerdo al fallecido Humberto Janeiro, para el que solo tiene buenas palabras: «Todas las noches a mi hijo Oliver, le leo ‘mi abuelo es una estrella’ dedicado al abuelo Humberto. Para mi, mis suegros, son como si fueran mis padres. Me llevo muy bien con ellos. Y mis padres también tienen muy buena relación con ellos. Yo sentí mucho que mis hijos no pudieran seguir disfrutando de su abuelo. Mi suegra ahora es más mayor y además esta convaleciente disfruto ya mucho de sus nietos mayores, de los hijos de Jesús y ahora está disfrutando de los míos en otra etapa.».

Por último, ha comentado que mantienen una muy buena relación con Jesulín de Ubrique y que sus hijos se llevan de maravilla: «Julia está viviendo en Madrid y Jesús es más niño pero hablamos por teléfono, los primos se ven. El sábado fue el cumple del niño de Jesús y cuando le felicité le dije, ‘anda, ya podía haber nacido tu prima hoy, el mismo día que tu’. Así que vamos a esperar al miércoles que es el cumpleaños de mi cuñada Carmen»