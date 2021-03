Begoña Alonso entra en juego y acaba con David Bustamante en su peor momento

La peor polémica de David Bustamante

> Corría el año 2004 cuando la vida se complicó mucho para este cántabro de apariencia dulce que conquistó a la audiencia de la primera edición de Operación Triunfo. Su exnovia, Begoña Alonso, interpuso una demanda de malos tratos contra él, acusándolo de varios delitos de amenazas, lesiones e injurias que supuestamente tuvieron lugar por aquel entonces. Tiempo después, la Justicia terminó dando la razón a David Bustamante, que fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban tras no encontrar pruebas suficientes que pudieran inculparle.

“Estoy tranquilo y feliz porque la Justicia me ha dado la razón. Nunca he pegado a nadie y en cambio a mí sí me han hecho mucho daño. Durante muchos meses en varios programas de televisión se me ha acusado de maltratador, de violento, de agresivo. Fueron momentos malos donde siempre tuve a mi lado a la gente que me quería. A mi familia, a los amigos… Ahora sólo quiero olvidar y volcarme en mi carrera”, celebró un contentísimo David Bustamante en declaraciones para la revista Vanitatis.

Por otra parte, Begoña Alonso fue sometida a un brutal escarnio público y fueron muchos los que la acusaron de haber intentado aprovecharse del cantante para lucrarse económicamente. La modelo desapareció del panorama mediático y poco o nada se sabía de ella, hasta ahora. La que fuera pareja de David Bustamante ha regresado en el peor momento del triunfito, y ha enviado a uno de los colaboradores de Sálvame un tremendo mensaje que deja claras sus intenciones. A pesar de que la Justicia le quitó la razón, parece que sigue defendiendo su verdad. ¿Quieres enterarte de todo y conocer más detalles? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente.

