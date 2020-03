Behati Prinsloo niega estar embarazada después de publicar una ecografía

Behati Prinsloo publicó una imagen en Instagram que parecía anunciar la llegada de su tercer hijo, ya que muchos de sus seguidores pensaron que se trataba de una ecografía. Sin embargo, la modelo ha confirmado que no está embarazada.

Adam Levine posando muy feliz junto a su mujer Behati Prinsloo en el Paseo de la Fama

Asimismo, Prinsloo decidió revelar que, en realidad, fue su hija pequeña quien publicó la foto accidentalmente y que, por supuesto, no tendrá otro hijo de momento. «Chicos, esto no es una ecografía. Dusty cogió mi móvil y publicó esta foto. Cuando vi la foto me di cuenta que era rara y al mismo tiempo me gustó así que la dejé por un tiempo», confesó la modelo.

«Ahora todo el mundo me está felicitando por mi supuesto tercer hijo que en realidad es una foto muy de cerca de mis pantalones de chándal favoritos», declaró. Y es que Prinsloo tuvo que pronunciarse ante los innumerables comentarios que estaba recibiendo en la foto, muchos de sus seguidores, pidiéndole explicaciones.

Adam Levine y Behati Prinsloo sentados por su tercer aniversario

Behati Prinsloo tiene dos hijos junto al cantante de la famosa banda Maroon 5, Adam Levine. La pareja comenzó a salir en 2012 y rápidamente descubrieron que estaban hechos el uno para el otro. Tanto fue el amor que sentían que decidieron sellarlo casándose dos años más tarde, en 2014.

Una gran familia

Tanto Levine como Prinsloo siguen enamorados y esperan tener una gran familia, aunque como ha afirmado Prinsloo, esperarán para tener a su tercer hijo. Por su parte, Levine confirmó en una entrevista con Ellen Degeneres que «le gustaría tener 5 hijos» pero que a la modelo le parece bien «tener 3 o 4».