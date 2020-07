Belén Esteban a los Janeiro: «no me provoquéis»

Belén Esteban le enviaba ayer un duro mensaje a la familia Janeiro instándole a que dejasen de provocarla.

Belén Esteban le enviaba ayer un duro mensaje a la familia Janeiro instándole a que dejasen de provocarla. Todo comenzó tras la emisión de unas imágenes en las que se veía a Jesulín saliendo a máxima velocidad del aparcamiento del hospital San Juan Grande de Jerez de la Frontera donde está ingresada, presuntamente, María José Campanario y con total seguridad su padre Humberto Janeiro.

De este último comentaba una fuente que se pasa el día exigiendo atenciones y que trata a las enfermeras con la punta del pie. Al parecer, van a amputarle una pierna, pero no hay certificado médico que confirme este extremo.

Pues bien, Carmen Pardo (portavoz oficiosa de la familia Janeiro) reaparecía para comentar cómo Jesulín y Belén habrían llegado a un acuerdo para la custodia de Andrea en la que estarían con la niña cada uno 15 días, pero que fue Belén la que se negó.

«No me provoquéis.¿Tú sabes si es verdad lo del acuerdo de cada quince días? ¿Estás segura de que no hay contacto entre los hermanos? Siempre echando la culpa a la misma, que soy yo».

«Que le pregunte a su amigo cuánto hace que no... Dice que eran 15 días con él y 15 conmigo ¿Era una custodia compartida y nos enteramos ahora? A una se le pagan los estudios y a otra no se la paga nada Que le pregunte si sabe dónde estudia».

«Como mi hija se entere me va a regañar, pero esa señora no tiene ni idea. Cada 15 días se la tenía que llevar y ahora tiene 21 ¿Dónde está? Que no hace falta ¿eh? Estoy hasta los huevos…». Pues eso mismo. La callada por respuesta no les sirve ya a los Janeiro absolutamente para nada. Esperamos tu opinión al respecto de las declaraciones de Belén.

