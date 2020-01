Belén Esteban a María Pombo: «No te pongas la medallita de que no vendiste tu boda porque sí lo hiciste»

El 22 de junio de 2019 fue un día en el que el amor se celebró muchas veces. Por un lado, Belén Esteban se daba el ‘sí, quiero’ con Miguel Marcos en una boda por todo lo alto pero cerrada a cal y canto con motivo de una exclusiva con una publicación que saldría días más tarde; por otro, la influencer María Pombo hacía lo propio con Pablo Castellano pero, a diferencia de la otra, esta retransmitió en directo la ceremonia de su enlace a través de la página web y las redes sociales de la misma publicación. Dos formas muy distintas de sacar rentabilidad a un día así.

Y aunque mucho ha llovido desde entonces, Belén Esteban ha querido mandarle un mensajito a la madrileña para negar una información que había dado y era falsa respecto a su boda. Todo ocurrió en la tarde de ‘Sálvame’ cuando los colaboradores estaban de que Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, había borrado todas las fotos con su novio y ahora su perfil de Instagram era exclusivamente profesional ejerciendo como influencer: «Yo me río mucho con estas influencers, con todos mis respetos«, decía la de San Blas. «Pues no te rías porque son las que triunfan ahora», le decía Antonio Montero.

Belén Esteban y María Pombo en la portada de la revista ¡HOLA! | Foto: Telecinco.es

Pero Belén Esteban sabía bien porqué lo decía y no dudó en explicar a que venían sus palabras. «Pues que cuenten la verdad», decía visiblemente indignada. ¿El motivo? Unas palabras falsas mencionadas por la que fue la otra gran protagonista el fin de semana de su boda. «Porque yo vendí la exclusiva de mi boda y la señora María Pombo también la vendió y lo negó. Y yo te puedo decir que la vendió«, decía muy segura la colaboradora.

«Pues a ti te dieron la portada más grande»

La que fue ganadora de ‘GH VIP’ aseguró que no le parecía mal que la influencer hiciese también negocio y vendiese el día de su boda como lo hizo, sino lo que le parece mal es que luego quisiese parecer mucho más digna que ella diciendo que no había comercializado con su enlace: «Pero no te pongas la medallita de que no has vendido tu boda porque sí lo hiciste, cariño, como lo he hecho yo. Un beso, María», terminaba diciendo.

Ante estas palabras, su compañero Antonio Montero quiso volver a intervenir para romper una lanza a favor de su compañera y matizó: «Pues a ti te dieron la portada más grande». Y así fue. Belén Esteban ocupó -en solitario- la portada de la revista ¡HOLA! la semana siguiente a su enlace mientras que la influencer y su ya marido aparecían en uno de los laterales de la misma con mucho menos protagonismo. Al acuerdo al que sí llegó la con la publicación fue la de retransmitir toda su boda en directo. Una decisión que le trajo varios malos tragos en las redes sociales como el momento en el que empezó a sonar el Himno de España en la ceremonia y que rápidamente se viralizó en redes.