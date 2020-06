Belén Esteban anuncia en ‘Sábado Deluxe’ que se casará de nuevo con Miguel Marcos en 2021

Belén Esteban volvía radiante al plató de ‘Sábado Deluxe’ después de 102 días ausente de los platos por estar realizando un confinamiento intenso por ser paciente de riesgo ante el coronavirus. Y la colaboradora estaba dispuesta a darlo todo en el plató que es su segunda casa y no dudó en regalar a sus compañeros una exclusiva que nadie conocía. Ni siquiera su propia familia.

En calidad de invitada y con una entrevista que, tal y como ella ha querido aclarar, hacía gratis, Belén Esteban hacía sonar los redobles de tambores para soltar el bombazo: «El año que viene me caso por la Iglesia con mi marido«, decía sin que nadie se lo esperase. Y no solo por parte de sus compañeros, su familia tampoco lo sabía: «No lo sabe nadie de mi familia«, reconocía.

La familia de Belén Esteban todavía no había hablado con su familia | Foto: Telecinco.es

La de Paracuellos de Jarama quiso dejar claro que, pese a tenerlo muy claro, todavía estaba todo en el aire y no habían planeado mucho más allá que el año en el que se celebraría, el 2021; y el lugar. «No hemos hablado ni con el cura ni nada. Me voy a casar en la iglesia de mi pueblo«. Otra cosa también tiene clara: para nada será a bombo y platillo como fue la anterior ceremonia. «Boda de familiares y amigos muy íntimos«, asegura.

El embarazo, el único motivo de su aplazamiento

Y Belén Esteban está dispuesta sí o sí a volver a pasar por el altar con su ya marido Miguel Marcos aunque podría haber otro gran motivo que podría hacer que este evento tenga que posponerse: el embarazo. La colaboradora también ha contado en su visita a ‘Sábado Deluxe’ que la pareja estaba recuperando el tiempo perdido con su pareja después de estar tanto tiempo separados.

La segunda boda de Belén Esteban será mucho más íntima | Foto: Telecinco.es

«Me encantaría, a él también y lo estamos intentando«, le reconocía a sus compañeros. Pero Belén Esteban también es consciente que por sus problemas de salud es más difícil que esto ocurra y que por ahora todavía tiene que conseguir estabilizarse para poder conseguirlo. Eso sí, no van a dejar de intentar aumentar la familia.