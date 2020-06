Belén Esteban anuncia que podría dejar Sálvame para dedicarse a otros proyectos

La reconciliación entre Jorge Javier Vázquez, que es el que tenía que haber pedido perdón, y Belén Esteban terminó con sorpresa.

La reconciliación entre Jorge Javier Vázquez, que es el que tenía que haber pedido perdón, y Belén Esteban terminó con sorpresa. El antedicho apareció vestido y pelado como Kim Jong Un confirmando que lo de su pasión por el pensamiento único, aunque rojo para que no se note el totalitarismo, va en serio.

A la acusación de Cayetana de Jorge Javier Vázquez (otro que oculta que el padre de Echenique es accionista de campos de golf y Cayetano de pleno derecho) respondía Belén que «Nunca he sido Cayetana. Tengo contestación para todo, que para eso vivo en un país democrático. Nunca vengo con mis entrevistas preparadas. Entiendo que todo el mundo tiene familiares mileuristas. Lo primero que hice fue dar el pésame a todas esas familias. Dije que soy una privilegiada. Nunca he salido con una cacerola. Así que lo de Cayetana me sobra». Una pena que no le hubiera recordado al personal que el que lanza la acusación cobra tres millones de euros y, posiblemente, sea más Cayetano que nadie.

Belén reconocía, con acierto, que «pasó de mí, pero tampoco tienes que coger el teléfono y tontear con tres chorbos. Después del monólogo de 15 minutos se pone a tontear y no me gustó». Vázquez entró en el patrón portando una imagen de San Judas que le regaló Belén para que les ayudase a la reconciliación.

La imposición del pensamiento único salió a relucir con perlas como esta «En este viaje ideológico no la puedo acompañar. Un discurso lleno de mentiras, de falsedades y de opiniones poco científicas. No puedo apoyar eso, me revuelvo. Ella puede pensar lo que quiera, pero no podemos opinar de todo. Y en ese discurso no puedo acompañarla. Por ahí me vas a encontrar de frente. El discurso de yo he sufrido yo lo he pasado mal… Este ‘yoísmo’ y esta capitalización del mal no me la creo. Ella ha estado en su casa. El sufrimiento de Belén… Ha estado en su casa cobrando su sueldo íntegro y haciendo dos recetas por semana. A ella le han contado lo que ha pasado, como a mí».

¿Es mentira lo que dijo Belén o, como ella indicó, este señor ha vivido en una burbuja y no se ha enterado de lo sucedido? ¿Se ha molestado en ir a un hospital a preguntarles a los sanitarios sobre cómo han trabajado?

Con un cinismo repugnante añadía que «esos discursos tan populistas, tan vacíos y tan exentos de ideología porque lo que hacen es enardecer a la población. Habrá gente que diga: si todo está tan mal, tú que estás trabajando dona lo que tengas y trabaja por los demás. A esto lleva el populismo. No podemos incendiar a las masas». ¿Lo de Sánchez e Iglesias no es populismo anunciando que han salvado 450 000 vidas?

En otro orden de cosas, Belén Esteban anunciaba que podría dejar Sálvame para dedicarse a otros proyectos. Incluso le indicó a Carlos Herrera que está libre para colaborar en su programa. Las paces están firmadas, pero Vázquez sigue en caída libre y arrastrando en la misma a los anunciantes de Sálvame. Quizá, Belén debería adelantarse al punto final del programa y buscar mejores puertos donde fondear antes de que sea demasiado tarde…

