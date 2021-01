Belén Esteban desvela el motivo de su enfado con Anabel Pantoja: “Una amiga no hace eso”

¿El fin de una amistad?

> Su enfrentamiento se destapó cuando Jorge Javier Vázquez preguntó si todo iba bien entre ellas. Ambas respondieron con un escueto “sí” que hizo saltar todas las alarmas, pero la señal definitiva que demostró que estaban distanciadas llegó cuando Anabel Pantoja se refirió a la de Paracuellos en calidad de “compañera” de Sálvame, no de amiga. Fue entonces cuando Belén Esteban empezó a dar algunas explicaciones. “Como en todas las amistades, hay altibajos, pero yo la quiero a ella y creo que ella me quiere”, explicó la llamada princesa del pueblo. Por su parte, la sobrinísima reconoció que recaía sobre ella la culpa de este enfrentamiento, y recalcó que estaba dispuesta a esperar con paciencia el momento en que su colega decidiera perdonarla. “Como me he equivocado, tiene ella que tener su tiempo y sus cosas”, apuntó la sevillana.

Poco después, el resto de colaboradores intentaron sonsacar a Anabel Pantoja el motivo por el que Belén Esteban se había enfadado con ella, pero la prima de Kiko Rivera no soltaba prenda. “No voy a decir nada hasta que ella vuelva y hablemos. Quiero dejar claro que en la reunión no me han dicho que iba a salir este tema”, insistía la sobrina de la tonadillera. Por su parte, la de Paracuellos dejó claro que nunca revelaría que fue lo que pasó entre ellas porque quería proteger la imagen de su amiga: “Este es un tema que hablaré con mi amiga en privado y que nunca haré público. No voy a decir nada porque quiero a Anabel y si lo cuento quedaría muy mal. No le conviene contarlo”. Sin embargo, la tertuliana se ha tenido que comer sus palabras y acaba de revelar por qué está tan enfadada con ella. Te lo contamos todo en la página siguiente.

