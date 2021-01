Belén Esteban dimite tras su escándalo con Anabel Pantoja: «Yo trabajo solo con gente seria»

Anabel Pantoja y Belén Esteban llevan enfrentadas muchos días por la línea de joyas que tiene cada una. El resumen de todo es que hay una persona de dentro de la empresa que ha querido malmeter entre ellas dos y, finalmente, ha conseguido que haya un malestar entre ellas durante todos estos días.

Belén Esteban ha confesado en su programa que había tomado una decisión al respecto y ha hablado alto y claro: “Yo tengo dos fotos subidas con las joyas, esta noche las quito, he dejado la marca, no voy a seguir trabajando porque quiero trabajar con gente seria. Ya le he dicho a la persona que no se le ocurra etiquetar mi nombre y quiero decir que tampoco quiero que en las joyas que me estaban haciendo, se las den a Anabel. Yo las tengo por foto y me voy a dar cuenta. Me han metido en un lío muy gordo, me lo he creído y he desconfiado de mi amiga, he podido ganar dinero, pero prefiero cortar. No voy a colaborar ni con las velas, ni con las joyas“.

Por su parte, Anabel Pantoja asegura que tiene que reunirse con ellos, pero que se quiere marchar cuanto antes: “Yo lo sabía porque he hablado con ella, lo que me fastidia es que ella tuviese la ilusión y ahora… Yo ahora mismo tengo un contrato, tengo una reunión y vamos a hablarlo y por supuesto quiero irme cuanto antes”, a lo que Belén le ha respondido: “Pues el dice que no hay contrato, que lo tengas claro”.

De esta manera, Belén Esteban ha dejado claro que no quiere trabajar con gente que intenta fastidiar su vida y sus amistades y ayer comunicó a la empresa que no va a seguir con su línea de joyas. Anabel Pantoja tendrá que reunirse con la empresa y ver que futuro puede haber con su línea, la cual está teniendo mucho éxito entre sus seguidoras.