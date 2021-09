Belén Esteban estalla contra Ylenia: «Ya estoy harta. Déjame bloqueada»

Ylenia Santana carga contra Belén Esteban

>Hace tan solo unos días, Belén se metió en el directo de la que fuera su amiga. Allí le comentó que ya se llamarían para quedar y verse. Al día siguiente, Ylenia volvió a hacer un directo donde arremetió contra ‘la princesa del pueblo’: «Se metió en el directo para coaccionarme en lo que yo fuera a decir pero hoy ni me ha llamado ni me ha escrito, igual que todos estos meses que yo le he dicho de quedar». Con estas palabras saltaron las alarmas, haciendo que Sálvame pusiera estas declaraciones a Belén, pero ella no se quiso meter. Hasta ahora, ya que Santana no contenta con el resultado de sus palabras ha seguido metiéndose con la de Paracuellos.

