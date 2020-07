Belén Esteban habla del distanciamiento de María José Campanario con Toñi Moreno por su amistad

Hay ciertas amistades que salen muy caras y si no que se lo digan a Toñi Moreno, que ha visto como una de sus grandes amigas se alejaba de ella solo porque tiene otra relación de amistad con su archienemiga. Era la presentadora la que hablaba del tema en ‘Viva la vida’, revelando que María José Campanario se había alejado de ella desde que se había enterado que era amiga de Belén Esteban.

Al parecer, Toñi Moreno lleva siendo amiga del matrimonio desde hace muchos años pero claro, parece que el rencor que tiene María José Campanario hacia Belén Esteban es mucho mayor que su amistad hacia la presentadora y, según ella misma, su relación se ha enfriado mucho en los últimos meses. Moreno asocia este distanciamiento a su relación de amistad con Belén Esteban y esta no ha dudado en dar su opinión.

Toñi Moreno en ‘Viva la vida’ | Foto: telecinco.es

«Quiero mandar un mensaje a mi amiga Toñi Moreno. Toñi, cariño, escúchame. Yo siempre he sabido que tú eras amiga de María José Campanario y me gustaría que dijeras en tu programa si yo algún día te he vuelto la cara, me has llamado y no te he llamado, para que veas qué diferencia», decía Belén Esteban sobre el tema. «¿Y sabes por qué digo esto? Porque me duele, porque yo sé que tú la tienes cariño, porque lo sé y hablo de esto porque hablaste tú y dijiste que desde que te llevabas bien conmigo habías visto un distanciamiento», añadía.

Una amistad decayendo

Según parece, esta amistad pende de un hilo y se desconoce si María José Campanario se ha puesto en contacto con Toñi Moreno para aclararle sus sentimientos. Sin embargo, Belén Esteban no dudó en seguir dando su opinión en ‘Sálvame’: «Quién soy yo para meterme en una amistad. Ella ha notado que desde que Campanario sabe que tiene una buena amistad conmigo ella está más distanciada«.

Belén habla de su amistad con Toñi | Foto: telecinco.es

«Qué pena que por eso se haya perdido esa amistad, así que cariño lo que no merece la pena no merece la pena y te lo digo porque te escuché», decía la colaboradora y añadía: «A mí en la vida se me hubiera ocurrido distanciarme de ella porque fuera amiga de Campanario». No hay duda de que esto ha abierto un nuevo melón hasta ahora desconocido.