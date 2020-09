Belén Esteban, muy enfadada con Terelu Campos: «No nos puede meter a todos en el mismo saco»

Parece que la familia Campos va perdiendo aliados a medida que van pasando los días. La aparición de Terelu Campos y Carmen Borrego en ‘Viva la vida’ para defenderse de todo lo que se estaba diciendo sobre ellas ha hecho que ‘Sálvame’ vuelva a centrarse en las hermanas, sobre todo ante el desprecio que parecen sentir ambas por el programa en el que han trabajado durante bastante tiempo.

Una de las personas que más molesta se ha mostrado con Terelu Campos ha sido Belén Esteban, quien supuestamente es su amiga. La colaboradora se ha indignado profundamente al escuchar a la de Málaga meter a todos los colaboradores del programa en un mismo saco, como si todos la hubieran atacado por igual, tanto a ella como a su hija Alejandra Rubio, que es lo que más le duele.

Belén Esteban se muestra muy enfadada | Foto: telecinco.es

Pues bien, Belén Esteban ha mostrado su enfado en ‘Sálvame’ alto y claro: «Yo en mi vida he hablado y siempre he defendido a Terelu pero hoy voy a hablar pero bien, porque estoy harta ya, porque es muy injusta y me duele en el alma. Yo te he defendido porque me ha salido del corazón y no me arrepiento pero hombre…». Paz Padilla le preguntaba que qué era lo que le había dolido y ella respondía: «Lo que vi el sábado. De Carmen no voy a decir nada porque ya lo sabéis, pero de Terelu claro que me ha dolido. Porque Terelu tiene que tener narices porque no nos puede meter a todos en el mismo saco».

Muy molesta por no separar compañeros de amigos

Belén Esteban ha continuado diciendo lo que pensaba: «Porque luego la persona que le ataca, Kiko Hernández, se va con él por ahí, le llama y lo mismo Carmen Borrego. Tener narices de decir el nombre pero no nos metáis a todos en el mismo saco. Me parece muy injusta. Si este programa no lo ve que sea la última vez que dice que aquí no apoyamos a Kike Calleja porque si ella no ve el programa no tiene ni idea de si le apoyamos o no le apoyamos. Porque conmigo se ha confundido, no sé con otros compañeros, pero conmigo sí. Ella ha metido a todos en el mismo saco».

Belén Esteban habla de Alejandra Rubio | Foto: telecinco.es

Sin duda, para Belén Esteban ha sido un comportamiento muy desafortunado de la que creía su amiga: «A mí me hace algo Kiko Matamoros como me ha pasado mil quinientas veces y yo me dirijo a Kiko Matamoros. No ‘a los de ese programa’. Ese programa se llama ‘Sálvame’ y tú has estado aquí muchísimos años. Y me ha dolido y mucho». Por último, no dudaba en hablar de Alejandra Rubio y la protección de su madre: «Te voy a decir una cosa y tengo a Alejandra muchísimo cariño por lo que nos une. Cuando ella dice todo que me venga a mí, yo en mi vida diría nada de tu niña pero te voy a decir una cosa, si tu hija está en un programa como ‘Viva la vida’, sale en Hola… Tienes que estar preparada para las críticas también».