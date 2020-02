Belén Esteban no quiere hablar de Sofía Suescun: «Hay personajes en la vida que he tachado»

Parece que Belén Esteban ha tomado una decisión muy importante que muchos no conocían y es que al parecer no piensa hablar absolutamente nada de Sofía Suescun ni de nada o nadie que tenga que ver con ella. La colaboradora de ‘Sálvame‘ lo ha hecho saber cuando se ha comenzado a hablar de Suescun, que ha acabado en muchos platós y concursos y en la mayoría de las ocasiones consiguiendo un éxito brutal.

Belén Esteban en ‘Sálvame’/ Foto: telecinco.es

Esteban ha querido aclarar el motivo por el que ha decidido no hablar nada de ella, aunque tampoco hay una razón de peso entre sus palabras, y ha dicho: «Yo ha personajes en la vida que he tachado ya y yo de esta señora no tengo absolutamente nada que decir, ni de ella, ni de su hermano, ni de Maite Galdeano ni de Kiko Jiménez, porque son cuatro en uno. Como ha personas de las que no voy a opinar…».

Todo parece apuntar a que no quiere saber nada de ellos, no solo de Sofía Suescun, porque todos ellos buscan la fama por encima de cualquier cosa, y en cierto modo ha dado a entender que son personas aprovechadas y que se arriman a quien pillan para conseguir estar en la palestra en todo momento.

Jorge Javier Vázquez provocando el saludo entre Gloria Camila y Sofía Suescun en la gala de estreno de ‘Supervivientes 2020’

Es más que sabido que Belén esteban tiene una brillante relación con Rocío Flores, sobrina de Gloria Camila, quien mantuvo una relación sentimental con Kiko Jiménez durante cuatro años, por lo que está claro hacia qué lado se posicionó con la ruptura. Es más, tan grande es su unión con dicha familia que ella es una de las defensoras de Rocío Flores en el plató de ‘Supervivientes 2020’ mientras concurse en dicho programa.

Lejos de ella

La sorpresa se ha notado en el plató de ‘Sálvame’, pues muchos de sus compañeros no eran conocedores de estas ideas de Belén Esteban, ideas que ha dejado más que claras y por eso no quiere ningún tipo de vínculo con Suescun a pesar de que hayan coincidido en un plató en más de una ocasión.