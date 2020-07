Belén Esteban saca la cara por Rocío Flores: «Grave es que una madre no se interese por sus hijos»

A medida que van pasando los años, se van conociendo más informaciones de la familia de Rocío Jurado pero lo cierto es que nunca se termina de saber cuáles son los motivos por los que Rocío Carrasco no ha vuelto a tener relación con sus dos hijos, Rocío y David Flores. Es cierto que la batalla judicial con el padre, Antonio David Flores, ha sido encarnizada, llegando incluso a acusarle de malos tratos y llevarle a juicio por ello. Finalmente, esto no llegó a ningún puerto y el actual colaborador de ‘Sálvame’ pudo retomar su vida.

Ha sido a raíz de la participación de Rocío Flores en ‘Supervivientes 2020’ cuando todo se ha vuelto a remover, puesto que la joven ha contado pequeñas pinceladas de su vida, asegurando que le gustaría reencontrarse con su madre y hablar después de siete años separadas. A pesar de las constantes peticiones de la joven, este encuentro no se ha producido y parece que está muy lejos.

Kiko Jiménez hablando de Rocío Flores | Foto: telecinco.es

Ahora ha sido Amador Mohedano quien ha querido contar en ‘Sábado Deluxe’ las razones de la ruptura de Rocío Carrasco con toda la familia y estas tuvieron que ver con la herencia de Rocío Jurado. Como ha sucedido en anteriores ocasiones, Belén Esteban no ha podido contenerse y ha salido en defensa de Rocío Flores y de todo lo que cuentan de Rocío Carrasco ante las acusaciones de Kiko Jiménez, quien volvía a cargar contra ella.

No entiende la situación

Uno de los aspectos más controvertidos de la entrevista de Amador Mohedano fue cuando contó que Rocío Carrasco y Fidel Albiac encerraban a sus hijos en una habitación y Kiko Jiménez aseguraba que eso no se lo había contado nunca Rocío Flores: «Jamás me ha contado eso que su madre la encerraba. Amador cuenta cosas que son muy graves», decía. Sin embargo, la de Paracuellos saltaba como un resorte: «Yo a mi hija no le he metido nunca en una habitación. No sé lo que tu madre habrá hecho contigo».

Belén y Kiko no se ponen de acuerdo | Foto: telecinco.es

Además, seguía hablando con Kiko Jiménez: «Yo le contesto con mucha educación. Igual que has hablado con Fidel podrías hablar un día con Rocío Flores. De quien no tiene ni idea es de Rocío Flores porque nunca te lo ha contado. Grave es que una madre no se interese por sus hijos. Y no hablamos de uno, sino de dos», concluía.