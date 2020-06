Belén Esteban sobre la confesión de Pablo Alborán: «Es mi amigo y lo quiero tal y como es»

El pasado miércoles 17 de junio Pablo Alborán se convertía prácticamente en la única conversación que había en las redes sociales en España tras anunciar con un vídeo en su perfil de Instagram que era gay. «Estoy aquí para contaros que soy homosexual», era sin duda la frase que ocupó todos los titulares. Esta publicación se llenó rápidamente de muchos mensajes de cariño y apoyo por haber decidido dar un paso tan importante de forma pública.

Y este tema ha sido tan comentado que fue prácticamente de lo primero que habló Belén Esteban en el plató de ‘Sábado Deluxe’ en su regreso al plató después de 102 dos días confinada. Jorge Javier Vázquez le preguntaba a la colaboradora por una supuesta relación que había tenido el cantante tiempo atrás cuando todavía no había hablado públicamente de su condición sexual. «Yo soy amiga de Pablo Alborán y ahora le salen novios…«, decía Belén Esteban intentando quitarle importancia.

Belén Esteban y Pablo Alborán se conocen desde hace años | Foto: Instagram

Para ella, el actor llevado a cabo a por el cantante era lo mejor que podría haber hecho: «Ha hecho lo que tenía que hacer«. En lo que no quiso entrar la invitada era sobre si ella, con la buena relación que tiene con el cantante, sabía algo al respecto antes de que se hiciese público. Ante. Esta pregunta, rápidamente intentó tirar balones fuera. «Yo solamente te puedo decir que quiero mucho a Pablo y lo quiero tal y como es, como te quiero a ti«, le decía a Jorge Javier Vázquez.

«Ha hecho lo que tenía que hacer»

Intentando llevar la conversación a un tono más divertido, rápidamente el presentador le echó en cara que nunca había le había cumplido un deseo como amigo suyo que es. «Mira que yo te dije muchas veces que me presentases a Pablo. ¿Tú le has hablado de mí en plan de lo que te dije?«.

Jorge Javier Vázquez hacia referencia a que el cantante había despertado interés en él incluso antes de que él mismo hablase acerca de su homosexualidad. Pero, a pesar de la insistencia, la colaboradora nunca había mantenido esa conversación con el cantante: «No, porque me da un poco de corte«, le reconocía. Eso sí, no dudó en dejarle claro que «Pablo no es tonto» y era más que consciente de ese interés.