Belén Esteban sobre Olga Moreno: «madre es la que cría, no la que pare»

Belén Esteban decidía ayer defender a Olga Moreno en pleno escándalo por la serie documental de Rocío Carrasco. Ella es amiga de Olga y conoce bien a Rocío Flores. De hecho, ayer confirmaba que Olga estaba en Madrid y que no tenía nada que ver con el tema de Supervivientes.

«Aquí hay dos verdades, la de Antonio David Flores y la de Rocío Carrasco. Aquí ha jugado sucio todo el mundo» comenzaba indicando para rematar con «no tengo derecho a decirle a ninguna madre que es mala madre».

«Rocío tiene derecho a hablar, como todo el mundo, me la creo, pero también he hablado mucho con Olga, se dijeron cosas de ella y no sé si Rocío hablará, pero puedo decir que he visto cómo Olga ha tratado a esos niños y para ella son como sus hijos» añadía.

Corredera le comentaba que Olga había hablado también sobre los hijo de Carrasco a lo que Belén, de forma acertada, respondía que «¿No tiene todo el mundo derecho a hablar? ¿Qué pasa que si viene la Campanario le vais a decir que no porque esté yo aquí?».

Su frase «madre es la que cría, no la que pare» deja bastante clara la opinión de Belén sobre el tema. Nos parece sorprendente que se critique a Olga por haber hablado de unos hijos con los que lleva varios años conviviendo como intentando criticar que soporte la presunta actitud de Antonio David Flores. Se intentó recordar lo del famoso autobús de amantes de este último y se puso a Olga casi como consentida. ¿No es esto machismo encubierto? ¿No puede Olga hacer lo que le de la gana con su vida o hay que tragarse lo que quiera Telecinco? ¿Por qué Telecinco ha generado dinero masacrando a la misma Rocío Carrasco a la que ahora ensalzan? El que pueda responder que lo haga.

