Belén Esteban vuelve a traicionar a Rosa Benito

Belén ‘pide perdón’ a Rosa Benito y le manda un mensaje encubierto

> “Yo no tengo guerras con nadie. Rosa dijo una cosa y yo le contesté” empezaba explicando Belén Esteban. Belén ha hundido a Rosa Benito y le daba donde más le puede doler. Sin embargo, la cuñada de Rocío Jurado no quiere entrar por ella, por lo que quiere a Belén y por su hija Rosario Mohedano. Pero no se quedaba ahí, y continuaba aclarando que hablaba de ello porque su programa se lo ponía, no porque ella quiera hablar de su distanciamiento con Rosa: “Este tema me lo pone el programa“.

Belén sigue queriendo mucho a Rosa Benito y todo parece que es una cuestión de lealtad a su programa Sálvame. Pero aun así, no quiere conflictos con ella y no quiere que la guerra vaya a más. ¿Por qué? Pues porque se quieren de verdad. Hay mucho afecto. Así ha entonado no un perdón, pero sí que deja claro que ella no quiere alimentar esta historia sin sentido: “Quiero hacer una pregunta a mi director: ¿Habéis encontrado alguna portada de revista en la que yo hablo de Rosa Benito? Negativo, en mi vida“.

