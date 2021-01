Belén Esteban y Anabel Pantoja: así ha sido el esperado cara a cara que ha terminado con un bombazo | Sálvame

Belén Esteban y Anabel Pantoja han sido las grandes protagonistas de los últimos días a causa de un enfrentamiento que, si en un principio parecía estar aliñado con tintes de traición, al final resultó ser un malentendido. Las cosas están mucho más tibias entre ambas mujeres, pero lo cierto es que todavía tenían mucho que resolver. La tarde de este jueves tampoco ha sido nada fácil para la sobrina de Isabel Pantoja, que se ha enfrentado a Magdalena, hermana de su abuela, y también a María Patiño, que ha recordado el paso de su padre por la cárcel.

Pero las emociones no han terminado ahí y pasadas las ocho tarde comenzaba su ‘enfrentamiento’, que a pesar de la tensión no ha terminado nada mal. En todo momento se han mostrado conciliadoras, conscientes de que su amistad es lo más importante. Gran parte de la conversación se ha referido al pasado lunes, cuando Anabel se enteró gracias a las palabras de Belén del motivo real de su enfado, «a ella se le pasó decirme lo de las joyas, pero enterarme un mes después del cabreo de Belén y después de que estábamos en el mismo barco… Me quedé muerta. Y me enteré por ella él lunes, entonces la llamé y ahí me contó todo».

«Es verdad que pasó un mes, pero no quería hablar con ella», ha respondido Esteban. «Estaba muy enfadada con ella… No me duele que subiera las fotos para fastidiar, eso lo hablamos ya», ha continuado. Y es que lo que ha ella realmente le molestó era eso que le dijeron que había hecho y que resultó ser falso. «Cuando el lunes Belén me contó que era por la conversación… ¿Cómo voy a decir yo eso si no sabía que eran los mismos? Claro que podía haber subido las imágenes otro día. Por eso mi error, y me avergüenzo, pero yo lo otro de lo que se me acusaba jamás ha salido de mi boca. Ni siquiera hago esa llamada».

Ha sido entonces cuando Belén Esteban se ha animado a contar los hechos. «Voy a ser muy justa, yo veo como Anabel se curra su Instagram, ella esta muy encima y cuida sus redes. A mi me parece perfecto, pero yo tampoco hago eso, yo gano dinero con ‘Sálvame’, que vengo mis días, pero a parte hago una cosa o dos, pero a lo que quiero ir es que a ver si se arregla. Pues a mi me llaman de la empresa y me dicen ‘te va a llevar hoy la marca joyas, que sepas que Anabel ha llamado a alguien del equipo’», cuenta la de Paracuellos del Jarama que le dicen. «Cuando viene esta persona abro la puerta de mi casa y digo, ‘¿qué ha pasado?’. Y me dice, ‘buf, no sabes cómo ha llamado Anabel, ha llamado feroz, no te imaginas’. Y me cuenta todo, que si dice que yo le iba a quitar la clientela, que cómo me habían cogido a mi para ser imagen…’. Ese día de verdad que no quise hablar porque si cojo el teléfono no dejo hablar a Anabel, le digo de todo».

La decisión de Belén Esteban

Tras esta tormenta que tantos titulares ha acaparado, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha llegado a una conclusión drástica. «Tengo dos fotos subidas de las joyas, pero he dejado la marca y esta noche las voy a quitar», ha afirmado. «No voy a seguir trabajando con ellos. Yo quiero trabajar con gente seria, no gente que me meta mierda. Estas joyas que llevo hoy son de Miguel y mías de toda la vida. A ellos les he dicho que no se les ocurra etiquetarme. Yo no tengo contrato. Tampoco quiero que las joyas que se estén haciendo se las den a Anabel, porque tengo las fotos. No voy a trabajar con esta marca porque quiero trabajar con gente seria y a mi y a Anabel nos han metido en un lio muy gordo, me lo he creído y lo que mas me duele es que yo he desconfiado de mi amiga», ha añadido Belén Esteban, que no ha tenido problemas en reconocer que aunque ha ganado dinero, prefiere cortar la relación ya.

Para terminar, ha decidido mandar un mensaje de gracias a todos los que han estado a su lado este proyecto que ha naufragado. «Gracias a todos los que me han apoyado en esto, quedaros con las joyas, pero no me etiquetéis. Desde ayer no colaboro ni con velas ni joyas. Me ha rogado que no le dejara, y le dije muy claro que a mi esas cosas no me gustan».

La emoción de María Patiño

Justo después le llegaba el turno a María Patiño, que ha entonado unas sinceras disculpas a Anabel Pantoja por sus palabras del fin de semana. «Creo que no eres merecedora de los descalificativos que he dicho públicamente. Estoy poco orgullosa de mi. Siento muchísimo haberte hecho daño. Lo siento de corazón. Siento haberme dejado llevar por la pasión y la vehemencia que a veces hace que me convierta en un caballo desbocado, haciendo daño a quien no se lo merece», ha dicho la periodista, que se ha ido feliz después de que la sobrina de la tonadillera aceptara sus disculpas.