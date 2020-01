Belén Esteban y Sofía Suescun protagonizan una fuerte discusión en los pasillos de Telecinco

Parecía que el enfrentamiento entre Sofía Suescun y Belén Esteban ya estaba cerrado. La colaboradora de ‘Sálvame’ acabó firmando la paz con la ganadora de ‘Supervivientes 2018’ tras un duro cara a cara en ‘Sábado Deluxe’. Sin embargo, una nueva guerra se ha abierto entre ellas que ha acabado con una gran discusión en los pasillos de Telecinco.

La gran discusión entre Belén Esteban y Sofía Suescun se inició tras la entrevista de Estela Grande en ‘Sálvame’ como nominada de ‘El tiempo del descuento’. La colaboradora de ‘Sálvame’ acudió a la casa de Guadalix de la Sierra y se equivocó al nombrar a Sofía Suescun. Su frase fue: «¿Temes la reacción de ‘Sofea’, de Sofía Suescun, al ver tu acercamiento con Kiko?». Esa equivocación hizo que Sofía Suescun estallara y en redes sociales publicara un desafortunado mensaje sobre la hija de Belén Esteban. La ganadora de ‘Supervivientes 2018’ se metió con el físico de Andrea Janeiro en un tweet que terminaría eliminando.

La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ hablando de la discusión entre Belén Esteban y Sofía Suescun/ Foto: Telecinco.es

‘El programa de Ana Rosa’ ha relatado los detalles de esta bronca. La reportera del programa, Adriana Dorronsoro, se ha trasladado a los pasillos de Telecinco para explicar cómo sucedió la discusión: «Hubo descalificaciones, insultos, porque Belén estaba muy alterada. Fue tal la bronca que no se hablaba de otra cosa por la tarde en estos pasillos». También ha contado que otra compañera de ‘El programa de Ana Rosa’ se encontraba en ese momento en el baño con la puerta cerrada pero que a pesar de eso escuchó los gritos y el escándalo que se estaba formando.

La versión de Belén Esteban

La discusión de Sofía Suescun y Belén Esteban acabó gracias a la participación de terceros. Según ha relatado la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’, «hubo algunos que vinieron hasta donde estaban las dos todavía de bronca y decidieron pararlas porque veían que eso no iba a terminar muy bien. Se llevaron a Sofía a su camerino por las escaleras y a Belén Estaban meterla en una sala VIP». En esa sala VIP consiguieron finalmente relajar a Belén Esteban aunque se quedó muy afectada por los acontecimientos: «Vimos a Belén muy alterada, se había quedado muy disgustada. No le gustó la que se armó y que encima fuera testigo toda la cadena». Una actitud muy diferente a la de Sofía Suescun: «La vimos media hora después estaba tan tranquila, bajando las escaleras, riéndose, comentando y se fue para su casa. Vamos que no le afectó lo más mínimo».

Belén Esteban y Sofía Suescun en su cara a cara / Foto: Telecinco.es

Joaquín Prat ha hablado con Belén Esteban después del polémico altercado con Sofía Suescun. La colaboradora de ‘Sálvame’ asegura que ella no quería faltarle el respeto y que no fue de manera intencionada equivocarse al nombrarla: «Yo he hablado con Belén esta mañana y ella me ha dicho que lo que tiene cuando sube a la casa de ‘El tiempo del descuento’ es un lapsus lingüístico. Cuando dice ‘Sofea’ es porque se atropella en las palabras a la hora de formular las preguntas porque le dan poco tiempo. No quiso faltarle el respeto«. También se quiso interesar por la discusión: «Yo le pregunto a Belén ‘qué le dijiste’ y me dice que de todo. ‘¿Y qué te decía ella?’ Que no me pusiese agresiva», explicó.