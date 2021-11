Belén Esteban y su mensaje a Jesulín de Ubrique y a María José Campanario

Belén Esteban está en una magnífica fase de su vida y habla más claro que nunca. La situación de la hermana de su hija ha hecho que reaccione.

Belén Esteban está en una magnífica fase de su vida y habla más claro que nunca. La situación de la hermana de su hija ha hecho que reaccione. Comentaba que «yo no puedo decir nada de esta niña, no sé lo que pasará en un futuro. Tengo y he tenido problemas con Jesús y María José, los problemas son nuestros».

«No voy a hablar de Julia, en este caso tengo que entender a esos padres preocupados por esa niña. Cuando tu hijo tiene 18 años, y todos hemos tenido esa edad y no te das cuenta de nada…Yo entiendo a esos padres. Julia no ha hecho nada, solo ha puesto sus redes públicas unos días. Ni ha dado una entrevista ni se ha sentado en un ‘Deluxe ‘ni nada».

Lo que parece estar claro es que la joven tiene una situación que no se entiende demasiado bien. Todo parece indicar que no va por buen camino o que su actitud podría provocar las iras de unos y de otros. Sea como sea, ella tiene derecho a hacer lo que le plazca sin tener que ceñirse a los parámetros que exijan los guardianes de la moral.

Por ello, el alegato de Belén Esteban nos parece bastante acertado. Todo sea por dar la cara por una chica que aparte de ser la hermana de su hija, también necesita cierto apoyo para conseguir que su vida sea mucho más llevadera. Los que indican que no se han equivocado nunca quizá no hayan pensado mucho en las consecuencias de sus palabras.

Curiosidades Televisión #Belén Esteban #Jesulín-de-Ubrique #María-José-Campanario