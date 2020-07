Belén Esteban y sus duras críticas a Rocío Carrasco

Belén Esteban ha vuelto a criticar duramente a Rocío Carrasco por su nula relación con sus hijos.

Belén Esteban ha vuelto a criticar duramente a Rocío Carrasco por su nula relación con sus hijos. La reciente entrevista de Amador Mohedano ha vuelto a abrir la polémica familiar. Todo parece indicar que Carrasco no va a cambiar su relación con sus hijos, algo que a Belén le molesta especialmente.

En referencia al castigo que, según Amador, Rocío le aplicaba a sus hijos comentaba La Esteban que «Yo a mi hija no le he metido nunca en una habitación. No sé lo que tu madre habrá hecho contigo».

«¿El otro (Antonio David) qué ha hecho? Ahí nos callamos, ¿verdad?. Yo le contesto con mucha educación. Igual que has hablado con Fidel podrías hablar un día con Rocío Flores. De quien no tiene ni idea es de Rocío Flores porque nunca te lo ha contado» le espetaba a la familia Campos.

«Grave es que una madre no se interese por sus hijos», concluía. «Y no hablamos de uno, sino de dos». De hecho, ya el año pasado declaraba que «No sé qué le ocurre a Rocío Carrasco. No entiendo muchas de las situaciones, no me entra en la cabeza, pero a mí me da pena. Aquí hay algo importante que se nos escapa o quién lo sabe, no puede contar».

El tema sigue siendo bastante complicado y es más que probable que no cambie en próximas fechas. De ti depende que conozcamos tu opinión sobre la reacción de Belén y sobre el tratamiento que Carrasco les da a sus hijos.

