Belén Ro a Antonio David Flores en ‘Supervivientes 2020’: «Por no hablar de ti estuve muchos meses en mi casa»

Antonio David Flores se ganó una silla como colaborador de las tardes de ‘Sálvame’ tras su paso por ‘GH VIP’. Pero el ex Guardia Civil tiene tantos amigos como enemigos en Mediaset y su incorporación no sentó bien a todo el mundo. Sin duda la más perjudicada fue Belén Ro que, negándose a hablar de él, de su hija Rocío Flores y su exmujer Rocío Carrasco, decidió abandonar su puesto como colaboradora a finales de 2019.

Belén Ro cargó contra Rocío Flores | Foto: Telecinco.es

Desde entonces se había mantenida apartada hasta que volvía a la televisión como colaboradora de ‘Supervivientes 2020‘, reality en el que participaría la hija de su mayor enemigo y, por ende, este estaría siempre en plató y tendría la obligación de hablar del concurso de la joven. Este cara a cara hace que programa tras programa la tensión se palpe en plató y ambos no necesitan mucho para saltar el uno contra el otro. En la pasada quinta gala de ‘Conexión Honduras’ se pudo ver un vídeo en el que la hija de Rocío Carrasco discutía con sus compañeros sobre unos falsos cotilleos acerca de cuanto cobraba por participar en el reality.

«Solo estas aquí para hablar de Rocío Flores»

Tras este, la primera en intervenir fue Belén Ro: «La que saca nuevamente el tema del dinero en Rocío Flores porque es a la que le interesa reivindicar«, y añadía: «Ella quiere demostrara los espectadores que es una persona muy importante«. Esta palabras no le gustaban nada a su padre que rápidamente salía en defensa de su hija: «No tiene que demostrar nada. Ella tiene un caché como el resto de concursantes«.

Acabó abandonando el plató | Foto: Telecinco

Pero la discusión entre ellos tomó también otros derroteros y rápidamente ambos colaboradores pasaron a los personal, especialmente Belén Ro: «Si este señor no es capaz de tener a su hija en un concurso y no aceptar opiniones de colaboradores, que la saque del concurso«, decía ante las réplicas de Antonio David Flores: «Solo estás aquí para hablar de Rocío Flores». «Eres un sinvergüenza», y añadía: «Entiendo que el padre lleve 20 años viviendo de la madre, él lo intentó en ‘GH VIP’ y ahora la hija en ‘Supervivientes'».

La colaboradora no parecía querer amedentrarse ante Antonio David Flores y el motivo parecía claro: por él abandonó una vez la televisión pero, tras tres meses alejada, había vuelto con más ganas que nunca de dar guerra. «Por no querer hablar de Rocío Flores y de ti he estado muchos meses en mi casa por una decisión voluntaria, así que no me toques más las narices, porque no me quiero juntar con gentuza como tú». Tras más discusiones entre Antonio David y otras colaboradoras como Sofía Suescun, este acabó abandonado el plató.