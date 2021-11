Belén Rodríguez: «Mi bruja me ha hecho una protección por los que me dañen»

Belén Rodríguez: «Mi bruja me ha hecho una protección por los que...

En 2017, Belén Rodríguez aseguró que un compañero de profesión le echó mal de ojo

> No es un secreto, Belén Rodríguez en más de una ocasión ha demostrado su pasión por el esoterismo y la magia… Hace unos años, concretamente en el año 2017, aseguró en el plató de Sálvame que uno de sus compañeros de profesión, ¡le había echado mal de ojo! Sí, sí como lo lees. Aunque todo parece indicar que fue un lío que pudo haberse inventado el Maestro Joao.

«Me dijo que un compañero de profesión me había echado mal de ojo», aseguraba en su momento Belén Ro. Además, aseguró que el vidente y brujo se había portado con ella «estupendamente» pero que al compañero de profesión que le habría echado el mal de ojo, le dijo justo lo contrario, que Belén se lo había echado a él. Nunca se supo nada más, solo que su nombre empezaba por ‘M’, puesto que la colaboradora no quería dar más pistas para no poner una piedra de responsabilidad hacia esa persona.

Pues bien, este episodio ahora ha adquiere muchísima relevancia.

