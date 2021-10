Belén Rodríguez y el trío que hizo con Jorge Javier Vázquez

Belén Rodríguez intentó ayer, sin éxito, buscar alguna manera de caerle bien a un respetable que no la soporta desde hace décadas.

Belén Rodríguez intentó ayer, sin éxito, buscar alguna manera de caerle bien a un respetable que no la soporta desde hace décadas. De hecho, es como las coles de Bruselas que te ponía tu madre y que no podías ni ver.

Para rellenar un programa que no ve nadie y al que no quiere ir nadie para no mancharse, optaron por someterla al polígrafo para que contase una verdad que no le interesaba absolutamente a nadie. A su vulgaridad al hablar se le añadió una noticia que provocó que los presentes se sonrojasen.

Su trío con Vázquez fue de la siguiente forma, «yo le presenté un muchacho a Jorge y nos fuimos a comer. Terminamos en su casa tomando un refresco. Nos desnudamos en el jacuzzi los tres. Jorge tenía muchísima curiosidad.Yo me fui y los dejé allí. Ha sido el único trío de mi vida. Jorge sexualmente es un tío super activo. Me llama al día siguiente y me dijo que tenía que ir a su casa. Me dice que había pasado un accidente y que teníamos que limpiarlo. Nunca volvimos a repetir».

Siguió exponiendo que «He mantenido relaciones sexuales en el teleférico y en una cabina de teléfonos. Eran hombres diferentes y yo vivía con mi madre entonces. En ese momento ellos no tenían casa». Luego se pasó a los «tíos estupendos» entre los que se encuentran «dos actores españoles, con uno estuve un tiempo y con el otro fue algo puntual».

También recordó cuando estaba sin un duro y prefería no comprarse bragas para poder comer. Semejante esperpento rellenó varias horas de emisión. Luego se preguntarán por qué la gente está empezando a dejar de ver Telecinco.

