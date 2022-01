Bella Hadid explica por qué dejó de beber

La modelo Bella Hadid ha explicado por qué ha dejado de beber y qué encontraba en el alcohol. Sin duda, sus declaraciones son un ejemplo a seguir.

La modelo Bella Hadid ha explicado por qué ha dejado de beber y qué encontraba en el alcohol. Sin duda, sus declaraciones son un ejemplo a seguir. «Siempre he dicho que bebía. Me encantaba beber, pero lo dejé porque me llevó al punto en el que empecé a beber. No podía controlarme y tuve que empezar a cancelar algunas salidas nocturnas».

«Cada vez era más duro levantar el vaso. No necesito la necesidad de beber más porque se que me afectará. Me despertaba a las tres de la mañana con una ansiedad horrible pensando en lo que dije cinco años antes cuando me gradué en el instituto».

«El efecto no tiene final ya que sigues teniendo dolor y estrés. Beber no te ayuda en nada». Este mismo mes reconocía Bella que estaba en un punto mental «extraño. No podía ni salir de mi casa y vestirme correctamente. Me agobiaban los fotógrafos siempre en la puerta de mi casa».

«El año pasado fue muy importante para mí aprender que incluso si la gente me critica o le gusta lo que hago no importa. Sigo siendo yo. Cuando salgo de casa cada mañana pienso si soy feliz y si estoy a gusto con mi trabajo. Mi ansiedad social ha ido creciendo desde que cumplí los veinte. Era complicado salir a tomar algo para relajarme. Eso me provocaba que no saliera y seguía hibernando entre trabajo y trabajo. Con una vida que así, trabajando 13 horas diarias, cada día era peor. Supe que no era algo que pudiera alargar en el tiempo».

Por suerte, su médico le mostró unas imágenes en un escáner cerebral que le realizó para que comprobase cómo el alcohol había comenzado a afectarle. Sirvan sus declaraciones para los que piensan que el alcohol es aceptable en algunos ámbitos o que no es dañino.

