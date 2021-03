Bernardo Pantoja niega que le impidan entrar en Cantora. ¿Miedo a decir la verdad?

Bernardo Pantoja niega que haya ido a Cantora y que le haya impedido entrar su hermano Agustín Pantoja. “Estoy en Sevilla, no me puedo trasladar (a Cantora). Muy enfadado y cabreado le daba este testimonio a Chelo García-Cortés. Belén Esteban soltaba este miércoles la bomba en Sálvame. Según su informador -Kiko Rivera-, Bernardo Pantoja, hermano de Isabel y padre de Anabel Pantoja, se había desplazado hasta Cantora. El hermano de Agustín se acercó con uno de los empresarios con los que la tonadillera tiene deudas pendientes para visitar a su madre, doña Ana, a la que lleva más de un año sin ver.

Sin embargo, según la de San Blas, esto no habría sido posible puesto que Agustín se habría negado a dejarle entrar en la famosa finca. Con las mismas, el padre de Anabel tuvo que regresar a Sevilla sin haber podido ver ni a su madre ni a su hermana Isabel, algo que habría enfadado muchísimo a Kiko Rivera cuando se enteró.

Atemorizados, Bernardo Pantoja y su mujer intimidados no pueden hablar

> Bernardo, a día a de hoy, está enclaustrado en su casa por sus dificultades de movilidad y sus problemas de salud. Junco, su mujer se ha convertido en el único apoyo del sevillano. La japonesa explica que su marido está “bien” pero prefiere no confirmar su reciente visita fallida a Cantora.

Lo mismo le ha sucedido a Anabel Pantoja. La colaboradora de Sálvame en lugar de defender a su padre o a su tía, ha preferido echar balones fuera y no responder si a su padre le prohibieron la entrada en la famosa finca donde está recluida, o ‘secuestrada’ para Kiko Hernández, doña Ana Martín.

Entre risas y señalando que “si yo no he ido”, Junco no desmiente que Agustín no dejase entrar en la finca a Bernardo y tan sólo afirma que “no sé nada”.

Esto cada vez se enreda más, porque Belén Esteban tras desmentirla en directo el propio Bernardo Pantoja espetaba: “A mí la información me la da Kiko Rivera. Kiko me contó que fue su propio tío el que le contó a Kiko lo sucedido y que habló también con el amigo“…

Amenazas e insultos, el trágico momento que vive Irene Rosales en tratamiento psicológico

> A esto se suma, las continuas amenazas que están recibiendo Kiko Rivera e Irene Rosales. La mujer del Dj y nuera de Isabel Pantoja se ha visto obligada a denunciarlo en las redes sociales… Amenazas, insultos, Irene Rosales que se encuentra en tratamiento psiquiátrico no puede más…