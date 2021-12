Bershka clona los zapatos de 935 euros de Chiara por menos de 40

El lazo es un detalle que durante décadas ha estado muy presente en prendas de ropa y complementos femeninos. Ya sea en distintos tipos de tejidos o incluso con otros adornos, estos elementos son símbolo de delicadeza y finura. Un detalle que no han pasado por alto los rostros más conocidos a nivel internacional, que en varias ocasiones han decidido hacer de los lazos su seña de identidad.

Algunas de las firmas de moda más conocidas han apreciado este detalle, elaborando un sinfín de productos llenos de lazos con los que llenar el clóset. Una de ellas es Mach and Mach. La marca basada en Georgia ha hecho de los lazos su elemento de confianza y gracias a ellos ha diseñado unos tacones llenos de lujo y elegancia gracias a la gran pedrería que los componen. Estos famosos zapatos de punta, textura sedosa y pedrería en forma de lazo ya han invadido los armarios de influencers y artistas de Hollywood, que no han dudado en presumir de ellos vía Instagram. Una de ellas ha sido Chiara Ferragni. La italiana escogió este calzado en color negro para combinar a la perfección con un vestido camisero y detalles de encaje de Giambattista Valli, revalidando así su título como it girl seguida por grandes personalidades de todos los ámbitos.

Más tarde fue Dua Lipa quien posó frente a un espejo luciendo estos zapatos en tonalidad rosa. Pero no fue la única. También lo hicieron Katy Perry, Kylie Jenner e incluso Megan Fox, que se dejó ver en una alfombra roja con un outfit rosa satinado compuesto por un top tipo corsé y unos pantalones ceñidos de la misma firma que el calzado. Por su parte, Galilea Montijo también acogió esta tendencia y combinó sus tacones negros Mach and Mach con un conjunto de falda y chaqueta repleto de lentejuelas.

Cabe destacar que el precio de venta de estos zapatos está en 935 euros. Una cantidad que no es accesible para cualquier bolsillo. Pero desde Inditex han querido dar una solución low cost. La empresa de Amancio Ortega se ha puesto manos a la obra para crear un clon que poco tiene que envidiar al zapato auténtico. Tanto en página web como en tienda física de Bershka podemos encontrar estos tacones de 10 centímetros de altura en color negro, charol y detalle de joya con forma de lazo. Una alternativa de lo más asequible, ya que tan solo cuesta 39,99 euros y ya ha causado sensación entre las clientas de la marca, que no tardarán en agotar este calzado teniendo en cuenta que se acerca la temporada navideña. Y es que además de aparentar comodidad, estos zapatos cuentan con un toque de distinción con el que pondrás el broche de oro a tu look de Navidad. Más aún en esta temporada, con las lentejuelas y los accesorios brillantes en primera plana y el color negro como opción más sencilla y más reclamada, que resulta ser un acierto asegurado pese al paso de los años.