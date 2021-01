Bertín Osborne: Arévalo deja la puerta abierta a la reconciliación de su amigo con Fabiola | Corazón

La ruptura entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez no deja de obtener reacciones de familiares y de otras personas que guardaban una estrecha relación con ellos. Pocas personas pueden presumir de conocer tanto al cantante como Paco Arévalo. Los dos han compartido seis años en el teatro y saben descifrar al otro con solo mirarlo. El cómico ha visitado el plató de ‘Sálvame’ para hablar del tema de la semana en la crónica social y ha dejado un titular que ha dejado a todos impactado al dejar la puerta abierta a una reconciliación entre ellos.

Jorge Javier Vázquez ha entrevistado a Arévalo y le ha sentado en un croma que hacía simular que estaban junto al propio Bertín Osborne en el sofá de ‘Mi Casa es la Tuya’. Lo primero que ha dicho es que «Bertín está triste, no es la risa y la sonrisa de Bertín. Está pensativo». No le cabe la menor duda de que «ambos se quieren muchísimo, ella es una mujer de 10/10 como mujer y madre. Él la adora…», ha empezado diciendo. Él tiene la información de que fue la venezolana la que ha tomado la decisión final, si bien ambos llevaban meses en crisis.

El humorista ha hablado con Osborne recientemente y puede afirmar que «Bertín no está feliz, tiene una risa contenida, tiene como un vacío. Las hijas de Bertín están muy con Fabiola porque ella es muy sensible». También también tiene información de cómo se encuentra realmente Fabiola Martínez: «Ella creo que lo esta pasando fatal, no he podido hablar con ella y no la he querido llamar para no molestarla. Estará pensativa, serena y tranquila porque el amor y cariño que se tienen es muy grande», ha argumentado. Unas declaraciones que concuerdan con las manifestaciones que ella misma ha hecho recientemente en las que asegura «estar en el proceso, tranquila (…) aunque cuando un matrimonio se separa, siempre hay una responsabilidad compartida».

¿Segunda oportunidad para Bertín Osborne y Fabiola Martínez?

Arévalo ha sorprendido a propios y extraños al mostrarse esperanzado de que esta ruptura no sea definitiva: «Tengo un voto a la esperanza en su relación», ha dicho. El madrileño se apoya en que «si les escuchas ellos no rompen definitivamente, la relación se ha enfriado, se van a respetar mucho. Bertín es muy cariñoso con todas las mujeres, con las hijas, su mujer…es incapaz de decir cosas feas a las mujeres aun estando enfadado», cuenta.

Arévalo no solo se queda ahí sino que considera que «por las declaraciones de Fabiola percibo cierta cosa de que en un momento determinado, en un tiempo, quizá vuelvan otra vez». Sin embargo, los colaboradores de ‘Sálvame’ han contradicho su punto de vista argumentando que la modelo ha reconocido haberlo intentado varias veces y no salir adelante en su relación.

De lo que no le cabe duda al bueno de Arévalo es de que sus 20 años de amor han sido sinceros. Ella fue quien hizo sentar la cabeza a un hombre conocido por ser un don Juan, así que no se puede hablar de fracaso: «No creo que Bertín tenga sensación de fracaso porque han sido muy felices y esa felicidad se multiplica por mucho cuando tienes un niño con problemas. La dedicación es absoluta por luchar por ese niño. A ellos les dijeron que no había nada que hacer y ellos no se quedaron de brazos cruzados. Se fueron a Australia para ver al médico que más sabía de la enfermedad de su hijo y encima montaron una Fundación», concluye.