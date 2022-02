Bertín Osborne desmiente la supuesta relación sentimental con Vicky Martin Berrocal Bertín Osborne desmiente la supuesta relación sentimental con Vicky Martin Berrocal

Los pasillos de Mediaset están que arden –pero de amor-. Tras conocerse la relación entre Christian Gálvez y Patricia Pardo, Viva la vida anuncia una nueva bomba: un posible romance entre Bertín Osborne y Vicky Martín Berrocal. Aunque solo son rumores, los colaboradores de Telecinco dicen tener mucha información al respecto. Sin ir más lejos, Makoke, quien mantiene una amistad con la hermana de la protagonista, ha asegurado que se ha puesto en contacto con una persona muy cercana a ella, la cual no ha desmentido los rumores.

El colofón viene cuando Jose Antonio Avilés desvela que ha llamado al presentador de Mi casa es la tuya preguntándole por este supuesto romance y no ha obtenido un rotundo no por respuesta. “Ni confirma ni desmiente”, ha sincerado el colaborador. Además, Avilés ha señalado a Rocío, hermana de Vicky, como la persona que está dando a conocer esta información. Una acusación que la expareja de Kiko Matamoros desmiente, argumentando que ha sido ella misma quien le ha puesto un mensaje a Rocío para preguntarle sobre los rumores, no Rocío la que se ha puesto en contacto con ella. Siguiendo el hilo, Pilar comenta que también ha levantado el teléfono y la persona cercana a Vicky lo ha negado totalmente, aunque admitiendo que entre ellos “hay muy buena relación, mucho feeling y admiración”. No obstante, minutos después, el cantante se ha puesto en contacto con Avilés para mandar un mensaje muy contundente y desmentir su supuesta relación con la diseñadora: “Todos los que confirmen que yo tengo algo con Vicky están zumbados. Vicky es mi amiga, nada más. Por favor, desmiéntelo totalmente”.

La noticia llega tras saberse la separación de la diseñadora y João, que llevaban tres años de relación y convivían en Lisboa. Los rumores comenzaron el día que la diseñadora no volvió a su casa después de un viaje ni le escribió un mensaje el Día de los Enamorados en sus redes sociales, algo que habitualmente hacía. Días después, la andaluza publicaba una fotografía en su Instagram donde dejaba claro que estaba buscando la felicidad en sí misma: “Se trata de mirarse al espejo y sentirse bien con una misma no? Pues yo me siento!!! Dedícate a eso, recuerda que es contigo con quien pasarás el resto de tu vida”.

En enero del año pasado y tras veinte años de amor, Bertín Osborne y Fabiola Martínez también anunciaban el fin de su relación sentimental. “Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y sí la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades”, aseguraba el artista a través de un comunicado en el programa Viva la vida. Poco después, la exmodelo confirmaba las declaraciones a los medios: “La convivencia era muy complicada, era lo mejor para los dos”. Meses después la venezolana confesaba a la misma publicación que el divorcio ya estaba firmado, sin que hubiese habido en el proceso “ningún drama”, poniendo así fin a esa etapa.