Bertín Osborne se rompe en ‘El Hormiguero’: «Es un día complicado para mí»

El pasado jueves el programa El Hormiguero anunciaba a los invitados de la nueva semana, entre los que se encontraban Bertín Osborne. Toda una alegría para los admiradores del cantante y presentador que esta noche más que nunca su apoyo incondicional. Su intención era la de la pasarlo muy bien junto a Pablo Motos, pero los acontecimientos sucedidos el día de antes han provocado que el presentador de En tu casa o en la mía haya estado bajo de ánimos. El día anterior fallecía una de las mejores amigas de Bertín, Mercedes Domecq Ybarra, viuda de su gran amigo, Fermín Bohórquez Escribano. Una triste pérdida que ha dejado muy tocado al ex de Fabiola Martínez en un momento claro, cuando se encuentra promocionando su nuevo trabajo musical, Cuarenta años son pocos, en el que celebra su cuatro décadas sobre los escenarios.

«Hoy es un día complicado para mí. Ayer por la noche murió mi mejor amiga y hoy estoy muy revuelto, muy muy muy jodido», se ha sincerado con Pablo Motos, sin poder contener ni la emoción ni el dolor que siente. Y aunque seguro que lo que más le apetecía era quedarse en casa, ha decidido seguir con su agenda y es que es lo que a su amiga le hubiera gustado. «Sin embargo, esta mañana cuando me he levantado, tenía como 20 entrevistas por lo del disco, he pensado qué haría Mercedes si me viera en esta situación. Ella me daría una patada en el culo y me diría sal ahí y diviértete. Y por eso tengo esta sonrisa, aunque me cuesta sacarla». Precisamente debido a estos problemas de agenda, no ha podido viajar a Jerez para dar el último adiós a Mercedes Domecq. Sí lo han hecho sus hijas, quienes también estaban muy unidas a la mujer pues además era prima de su madre, la también desaparecida Sandra Domecq.

Y aunque la entrevista de Bertín Osborne ha tenido momentos emotivos también ha habido tiempo para las risas. En cierto momento del programa, el invitado ha compartido una anécdota que su hija Claudia, que se casó hace apenas unos días con José Entrecanales, vivió durante su luna miel.

«Me dice: ‘Papá, estábamos en Uganda, haciendo unos reportajes, fotos en la selva. Y me apoyo en un árbol y ha salido un gorila de detrás, me ha pegado una colleja y me ha tirado de boca’», ha narrado Bertín Osborne, repitiendo lo que su hija le contó durante la llamada. «Y yo le digo, ¡pero cómo puede ser!», ha seguido el cantante, que en ese momento no se podía creer la historia y que este miércoles no ha contenido al rosa. Por suerte, todo quedó en un susto y tras el empujón el animal «se quitó de en medio» la pasó la situación. «¿Y qué hacía José?», ha querido saber Pablo Motos, a lo que Bertín ha desvelado que mientras el empresario «estaba partiéndose de risa».