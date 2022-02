Bertín Osborne vuelve a la parrilla de Telecinco con ‘Mi casa es la tuya’

Bertín Osborne se vuelve a poner al frente de Mi casa es la tuya. Después de un tiempo de parón, el espacio de entrevistas volverá a la parrilla de Telecinco. Tanto el formato como el propio presentador han anunciado esta noticia a través de las redes sociales. “Estamos calentando motores porque muy pronto estamos de vuelta. ¡Os va a encantar lo que estamos preparando! Empieza la cuenta atrás. #MiCasaEsLaTuya”, ha contado el cantante repleto de emoción.

Además, eso no es todo, porque durante las promociones se ha desvelado quién será la primera invitada que se sentará junto a Bertín para abrirle las puertas de su casa. Se trata de Vicky Martín Berrocal. Es entonces la diseñadora quien dará el pistoletazo de salida convirtiéndose así en el primer rostro conocido en inaugurar esta nueva temporada de mi casa es la tuya. Misma fórmula que se utilizó la pasada entrega, en una entrevista que fue emitida en noviembre de 2020 y que logró más de dos millones de telespectadores.

Por el momento, no han dado a conocer la fecha de estreno del programa ni cuántos episodios tendrá esta nueva temporada. El pasado año, Mi casa es la tuya solo constó de tres emisiones, dos tuvieron lugar en verano y una en Navidad.

Bertín Osborne atraviesa una etapa de su vida un tanto agridulce. Por un lado, se cumple un año desde que se separaba de su mujer, Fabiola Martínez. Fue él mismo quien emitió un comunicado que se leyó en Viva la Vida. «Queridos amigos. Como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto sino problemas de convivencia. No hay ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y sí la de convivir con nuestras distintas personalidades. Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre, literalmente única. Espero que, aunque vivamos separados sigamos unidos en la amistad de nuestras familias. Os ruego de corazón que no haya especulaciones porque sencillamente no hay más motivos que los que os transmito», se pudo leer en el escrito.

Hace tan solo unos meses, Bertín vivía uno de los momentos más felices de su vida. Su hija, Claudia Osborne se daba el ‘sí, quiero’ con José Entrecanales en Jerez de la Frontera. Enlace en el que fue el padrino de la novia. Muy sonriente y cómplice se mostraba con su hija de camino al altar. Ahora, el cantante espera con emoción el nacimiento de su nieta que vendrá a este mundo a principios de verano si todo marcha bien. La escritora anunciaba esta feliz noticia este pasado mes de diciembre a traves de sus redes sociales.