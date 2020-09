Bigote Arrocet cree que María Teresa Campos le debe una llamada

La historia de Bigote Arrocet y María Teresa Campos parece la historia de nunca acabar aunque lo cierto es que debe estar más acabada que nunca. Desde que se produjera su repentina ruptura con las consecuencias palabras de incredulidad de la comunicadora, no se han vuelto a ver ni han vuelto a saber el uno del otro, sin embargo parece que el rencor por ambas partes es lo que ha provocado esta distancia.

María Teresa Campos acudió a un programa en Canal Sur presentador por Bertín Osborne y fue inevitable que llegara la pregunta sobre Bigote Arrocet, ya que el presentador es amigo del humorista. La malagueña recordaba el fatídico mensaje de whatsapp a través del que la dejó y del que todavía no se ha recuperado. Ella asegura que nunca entendió por qué lo hizo así y no pudo contener las lágrimas al recordar momentos juntos.

María Teresa Campos llorando por Bigote Arrocet | Foto: Canal Sur

«A veces cojo el teléfono y veo todas las fotos… Normalmente yo no hablo. Yo no sé ni donde está», decía al borde del llanto. Sin embargo, parece que Bigote Arrocet tiene otra idea sobre lo sucedido y Pepe del Real ha sido quien lo ha contado en ‘El programa de AR’: «En cuanto a una posible reconciliación no deja la puerta abierta. Cree que Teresa le debe una llamada, esa llamada no se ha producido y no ve factible una reconciliación si no hay una llamada de Teresa».

Relación fallida y adiós piso en Madrid

No cabe duda de que estas declaraciones son bastante sorprendentes, puesto que lo último que se esperaba es que fuera él quien pidiera una llamada de María Teresa Campos. Además, el periodista de ‘AR’ añadía: «Edmundo se fue cansado, la relación se había desgastado. Él tenía otra idea, él quería viajar, Teresa es más hogareña». Aparte de sus líos amorosos, una información sobre un posible desahucio sobrevolaba la vida de Bigote Arrocet, pero nada más lejos de la realidad.

Bigote Arrocet acudiendo a hacerse las pruebas de paternidad

Al parecer, el humorista ha dejado su casa de soltero en Madrid pero no porque tuviera impagos ni ningún otro problema: «Edmundo tiene las cuentas con la casera a la orden del día. No se debe nada en ese piso, se alquiló en su día para que los hijos de Edmundo pudiesen pasar temporadas aquí en Madrid». Por su parte, Marisa Martín Blázquez añadía: «El piso se deja en el mes de mayo, la arrendataria era su hija y se ha pagado incluso por adelantado esas mensualidades. Fue la propiedad quien le pidió que dejara la casa porque tenían intención de venderla. Se revisó todo, estaba todo en perfecto estado y se le devolvió la fianza. 0 problemas».