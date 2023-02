Bigote Arrocet y el presunto aislamiento de María Teresa Campos

Bigote Arrocet ha decidido comentar cómo las hijas de María Teresa Campos la tienen totalmente aislada del mundo.

Curiosamente, el que nunca habla de estos temas ha entrado de lleno para confirmar sus sentimientos por la que fue su pareja durante algunos años. Que todo terminase de aquella manera no significa que no se preocupe por el bienestar de la estrella de la televisión.

El humorista declaraba que «Teresita ha sido una grande de este país y a mí me parece muy triste que la tengan apartada y escondida, ella ha sido y es muy grande y debería hacer sus cositas en los programas, se lo merece, a mí me da mucha pena verla así». En esto estamos de acuerdo.

De Alejandra Rubio añadía que «Yo a Alejandra la he querido mucho, no entiendo que ahora ella hable así de mal de mí, me duele, porque yo a ella la he querido y la he ayudado mucho». La joven contestaba desde el plató de Fiesta que «Esto es lo mismo de siempre, yo no he hablado mal de él, pero hay muchas cosas que no me gustan y lo digo abiertamente (…) Él estuvo seis años con mi abuela, viviendo en la pedazo de casa de ella, con servicio, viajes, hoteles, chóferes, si en algún momento mi abuela ha necesitado que le dejara dinero yo no lo veo como un préstamo, lo veo como que son pareja y él también tiene que estar ahí».

Los colaboradores del programa anunciaban que Edmundo le había dejado a Teresa 40 000 euros de los que todavía no ha visto ni un céntimo. El tiempo será quien aclare, una vez más, cómo termina todo. Esperamos tu opinión al respecto.

