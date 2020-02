Billie Eilish, Mabel, Harry Styles… Las grandes actuaciones de la noche de los Brit Awards 2020

El O2 Arena de Londres se ha vestido de gala para celebrar una de las grandes galas de la música del año: los Brit Awards 2020. Hasta el lugar acudieron multitud de artistas conocidos, tanto británicos como internacionales, y muchos de ellos se subieron al escenario para deleitar a los allí presentes y a los que lo veían desde sus casas. La encargada de abrir la gala ha sido Mabel, una de las artistas galardonadas de la noche.

Lewis Capaldi durante su actuación en los Brit Awards 2020

La apertura no podía está más a la altura con un numerazo con la canción ‘Don’t call me up’, tema que le ha llevado al éxito más absoluto. Mabel se ha alzado con el premio a Mejor Artista Femenina, algo que se ha producido después de su gran espectáculo. Para calmar un poco todo ha llegado Lewis Capaldi y su ‘Someone you loved’. La luz tenue y un foco han provocado el gran clímax de la noche.

Lo cierto es que este artista no ha sido el único que ha provocado calma y tranquilidad entre los asistentes a los Brit Awards 2020, sino que Harry Styles también lo ha conseguido. El artista se ha subido al escenario a cantar ‘Falling’ emocionando a todo el mundo con sus letras intimistas. Además, cabe recalcar que ha sido uno de los grandes protagonistas de la noche.

Harry Styles en los Brit Awards 2020

Billie Eilish ha sorprendido sobre el escenario con una puesta en escena de lo más intimista y acompañada por Hans Zimmer y Finneas, siendo uno de los grandes momentos de la noche, interpretando el tema ‘No time to die’. Pero si hablamos de momentazos no podemos pasar por alto el numerazo que se ha marcado Lizzo con su canción ‘Good as hell’ y el gran baile que se ha marcado con todo su grupo.

Rod Stewart y Ronnie Wood en los Brit Awards 2020

El gran cierre final

Después de grandes actuaciones sobre el escenario del O2 Arena en Londres no había mejor cierre final que el de Rod Stewart. Era una de las grandes estrellas de la noche, no solo por su música, sino por lo que él mismo representa en el mundo de la música. El artista ha puesto el broche de oro a una noche de momentazos con dos canciones, la primera más lenta acompañado por la orquesta y la segunda, junto al también legendario Ronnie Wood (componente de los Rolling Stones) y Kenny Jones (componente de The Who). Un broche perfecto para una gala llena de buena música.