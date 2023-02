Blanca Paloma, de la nada a representar a España en Eurovisión

Blanca Paloma ganaba el Benidorm Fest con un tema que nos puede costar bastante caro y repetir el fracaso de «¿Quién maneja mi barca?».

Blanca Paloma ganaba el Benidorm Fest con un tema que nos puede costar bastante caro y repetir el fracaso de «¿Quién maneja mi barca?». José Pablo Polo y la cantante firman «Eaea» una nana flamenca que recuerda lo peor y que está a años luz del tema que presentamos el año pasado y con el que pudimos hasta ganar el festival.

La ilicitana es escenógrafa, ha compuesto música con anterioridad y es hermana de Sara, una soprano que también nos representó en Eurojunio en 2003. La explicación que da de la canción es bastante curiosa y seguro que te llama la atención.

Al parecer, su abuela «De pequeña me cantaba una canción andaluza que se reía de la muerte. Y desde que ella murió, siento que la tengo aquí en mi corazón. Es como un homenaje a la matriarca de la familia. Era sevillana, costurera, el alma de la fiesta y una artista de sobremesa. Quiero cantar todo ese bagaje, ese legado flamenco, ese amor que me transmitió a través del cante. «Eaea» tiene un compás por bulerías que me hace entrar en trance. Trato que sea un viaje desde los momentos más luminosos hasta los más sombríos. En el tema eso se nota, primero hay más intimidad y después se van sumando voces. Se vuelve más colectivo todo».

«Sigo tranquila, no me lo creo ni yo. Será la yaya, que me tiene poseída. Como si hubiera una misión, como si ella supiera que esto tenía que pasar y me lo está transmitiendo. Esto lo hemos hecho entre todos y vamos a trabajar mucho para traernos el festival a la ‘terreta’. Vamos a por todas». Ojalá sea así.

