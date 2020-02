Blanca Suárez: «Se me corta el desayuno cuando veo una portada»

Aunque Blanca Suárez procura no hacer se eco de su vida privada siempre termina protagonizando alguna portada. Fue en enero de 2020 cuando salió a la luz su nueva relación con el también actor Javier Rey cuando ambos fueron vistos paseando juntos de la mano. Sin embargo, y como cabía esperar, ninguno de los dos lo ha confirmado ni lo harán.

Blanca Suárez en ‘Buenos días Madrid’/ Foto: Telemadrid

La actriz ha concedido una entrevista al programa ‘Buenos días Madrid’ de Telemadrid, y ha sido ahí donde ha revelado algunos detalles de su día a día, y más cuando es perseguida por la prensa. Amalia Enríquez, la presentadora, le ha hecho una pregunta, diciendo: «Desayunar un día con una portada en la que se descubre eso que tu quieres mantener al margen… ¿Se te corta el desayuno?», a lo que ella ha contestado: «Un poco sí, pero realmente he aprendido a que no me corte la vida«.

A pesar de que es perseguida por los paparazzi para saber más de su vida personal, ha dicho: «Me siento muy respetada, salvo momentos muy concretos, pero en general sí». Y ha añadido sobre este aspecto de su vida: «Fíjate, si no te enteras, pues no te enteras, pero si es de esos días en que sabes perfectamente dónde están, quiénes son y a cuántos metros están… pues se te corta el día».

Blanca Suárez hablando en ‘Buenos días Madrid’/ Foto: Telemadrid

En cuanto a su vida privada, parece que Javier Rey y ella comenzaron a salir después de que trabajaran juntos en la película ‘El verano que vivimos’, pero por aquel entonces no se sabía que ya había terminado su relación con Mario Casas, al que tiene muchísimo cariño no solo porque ha sido su pareja, sino por todos los años de amistad.

Discretos con sus vidas

Mientras tanto sobre Rey no es que se conozcan muchos datos en cuanto a su vida privada. Ha mantenido una relación durante 15 años con la también actriz Iris Díaz, y fue con ella con quien se convirtió en papá de un niño en el año 2018, pero su amor se terminó. Tanto él como Suárez están procurando llevar todo con máxima discreción, la que siempre les ha caracterizado.