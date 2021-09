Blanca Suárez y su curiosa reacción al ser preguntada por Miguel Ángel Silvestre: «¿¡Perdona!?»

Poco a poco, la normalidad se instaura en el día a día de anónimos y famosos, que han dado la bienvenida al otoño con una agenda de lo más ajetreada. Este martes Angel Schlesser ha presentado su nueva fragancia, Femme Magique, en un evento en el que Blanca Suárez ha ejercido de anfitriona. Enfundada en un favorecedor vestido de lentejuelas moradas y escote halter, la actriz ha asegura que este perfume le huele a «noches especiales. Yo suelo cambiar de perfume, de intensidad sobre todo en diferentes a lo largo del año. Hay veces que tienes noches especiales y cambias de perfume para esas noches. Pues a ese tipo de noches», ha dicho la madrileña.

Y claro, al hablar de noches especiales era imposible no preguntarle por su ex Miguel Ángel Silvestre, quien hace apenas unos días acudía a un evento en Madrid en el que se deshacía en halagos hacia ella. Si el valenciano aseguraba que le había dejado huella, Blanca ha reaccionado de una manera muy diferente al escuchar el nombre del protagonista de Narcos. «¿¡Perdona!? Estamos en una noche increíble y no creo que sea el momento para hablar de este tipo de cosas, pero te agradezco tu interés muchísimo», ha dicho tras unos segundos de sorpresa en los que no podía evitar reírse.

Del mismo modo, Blanca Suárez no ha querido hablar nada más allá de lo profesional sobre su compañero de Jaguar Óscar Casas, sobre quien se ha deshecho en halagos: «Es tan buen actor que deberíamos hablar de Jaguar y no de su vida personal. Me apetece destacar eso sobre todo», ha comentado.

Un año estupendo

A pesar de que los últimos meses han sido complicados, Blanca Suárez sólo tiene buenas palabras de los últimos tiempos. «Estoy muy bien. Creo que dadas las circunstancias tras este año y pico, estar aquí, reencontrarme con la gente, volver a la vida pseudo normal y que no haya faltado el trabajo… Honestamente creo que no me puedo quejar y estoy muy contenta. Estoy bien en todos los sentidos. Siempre estoy bien. No me puedo quejar y estoy muy feliz».

Ahora mismo está pendiente de su último trabajo, la serie Jaguar, que apenas lleva una semana en emisión en la plataforma Netflix. «He tenido oportunidad de rodar este año bastantes proyectos, una película se acabó de rodar hace 2 semanas, y otra está a la espera de estrenar. Todo está en postproducción, esperando a ver cómo es la acogida con Jaguar pero no hay fechas de estreno con el resto».