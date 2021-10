Boda de Anabel Pantoja: todos los looks de los invitados

Anabel Pantoja por fin ha podido celebrar su boda con Omar Sánchez. Después de haber tenido que cancelar el enlace en varias ocasiones a consecuencia de la pandemia del coronavirus y algunas polémicas que han salpicado a su familia, ahora la sobrina de Isabel Pantoja ha disfrutado de una celebración como siempre había querido. Una fiesta que, sin embargo, ha estado marcada por la reciente tragedia que ha acontecido a la familia: la muerte hace unos días de su abuela, doña Ana Martín. Una triste noticia que, si bien no ha supuesto la cancelación de la boda, sí que ha tenido que ver con algunas de las ausencias más destacadas.

Hasta setenta personas han querido acompañar a Anabel en este día tan especial. Es cierto que la pareja ya se casó hace algunos días por lo civil en una ceremonia privada y discreta, pero esta era la celebración que la colaboradora esperaba con sus seres queridos.

A la isla de La Graciosa han ido llegando algunos rostros muy conocidos del panorama nacional. Entre los que no han querido faltar se encontraban Belén Esteban, la única colaboradora de Sálvame que se ha trasladado hasta Canarias. También ha acompañado a Anabel en este día la influencer Susana Molina, exconcursante de Gran Hermano y La isla de las tentaciones, así como Amor Romeira o Raquel Bollo.

Las tristes circunstancias que han rodeado los últimos días han sido decisivas para la ausencia de algunas personas, como Kiko Rivera, que abandonaba la isla en cuanto conoció la noticia del fallecimiento de su abuela y ha preferido no regresar. De la misma manera, su mujer, Irene Rosales, volvía a Sevilla el jueves por la tarde en compañía de sus dos hijas. Quien sí ha estado en La Graciosa es Isa Pantoja junto a su pareja, Asraf Beno.

Tal como marcaba el dress code de la celebración, todos los invitados han vestido de blanco o colores claritos. Belén Esteban ha apostado por un vestido de corte ibicenco de Virginia Azcueta y la ha peinado y maquillado Alma Cortés. La colaboradora le ha dado un toque de color al look gracias al bolso en tono fucsia. La de Paracuellos no ha dudado en responder a algunas preguntas del reportero de Sálvame. Belén ha revelado que había podido estar por la mañana con Anabel Pantoja y que estaba un poco nerviosa. Ha dicho que «le consta que tiene el apoyo de su tía», pero no ha confirmado nada en torno a Kiko Rivera.

Isa Pantoja ha sido una de las más atrevidas, con un sofisticado y escotado look de malla de Noelia Gago. La hija de Isabel Pantoja ha acudido acompañada de Asraf Beno y su hijo Alberto, que ha acompañado a Anabel hasta el altar. No te pierdas nuestra galería con todos los looks de este día tan especial.