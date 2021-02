¡Bombazo! Ana Soria detenida tras cometer un grave delito

Una pareja que se ha quedado estancada

> Enrique Ponce y Paloma Cuevas anunciaron su divorcio después de que los periodistas descubrieran la presencia de Ana Soria. La joven ha preferido mantenerse alejada de los medios, y parece estar muy centrada en sus estudios universitarios. Sus amigos aseguran que quiere convertirse en una gran abogada, y que no pretende formar parte de la crónica social. Lo cierto, es que, a pesar de haber recibido suculentas ofertas, Ana Soria no ha concedido ninguna entrevista para hablar de su novio. Sin embargo, Enrique Ponce no tardó en romper su silencio, y confirmar que, después de terminar con Paloma, tenía una nueva ilusión. “Ana y yo estamos muy enamorados. Es una chica fantástica”, declaró el torero nada más conocerse la noticia de su divorcio.

Los amigos del matrimonio formado por Paloma y Enrique, aseguraron que Ana Soria iba a ser un romance pasajero en la vida del maestro. La pareja quiso desmentir estas acusaciones presumiendo de su amor a través de las redes sociales. Gran parte del público no vio con buenos ojos este atrevimiento, pues lo consideraron una provocación innecesaria. No obstante, el torero y su novia no se dejaron influenciar por las críticas, y han paseado su amor con mucho orgullo. Por ese motivo, resulta muy sorprendente que Enrique Ponce no termine de divorciarse de Paloma Cuevas. Este detalle hace que su relación con Ana Soria haya quedado estancada, ¿Quieren saber por qué el torero no quiere firmar los papeles de la separación?

