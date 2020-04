Bombazo: El verdadero motivo por el que Ana María Aldón humilla gravemente a Rocío Flores

Ana María destroza a Rocío Flores

> Ana María Aldón y Rocío Flores han coincidido en esta edición de Supervivientes. Se equivocaron los que esperaban que la mujer de Ortega Cano demostrara cierta empatía con la joven. Desde el primer momento, Ana María ha dejado claro que el concurso no entiende de sentimientos. Su máxima, no me meto en situaciones que no van conmigo. De ahí que manifestara que no tenía por qué decirle nada a Yiya las veces que ha increpado a Rocío Flores. Añadió que deseaba conocer más en profundidad a la lenguaraz concursante y eso sorprendió a propios y extraños.

Lo cierto es que Ana María ha ido muy lejos al confesar que Rocío “No es de mi familia”. Tamaña revelación hizo que Rocío Flores expresara que a ella lo que le importaba es que Ortega Cano estuviera a su lado. Recordó que así había sido desde que nació. Sin duda, las palabras de Aldón han hecho mucho daño a Rocío, que no ha dudado en reconocer que se ha llevado una gran decepción. La misma se hace extensible a los más cercanos a la joven. Gloria Camila, Ortega Cano y Antonio David no dan crédito ante este comportamiento que retrata a la verdadera Ana María Aldón.

