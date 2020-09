Bombazo mundial, las Kardashian cancelan su reality tras 14 años de éxito

Las Kardashian han decidido dejar de grabar Keeping Up with The Kardashians, el reality que les ha permitido facturar millones de dólares.

Las Kardashian han decidido dejar de grabar Keeping Up with The Kardashians, el reality que les ha permitido facturar millones de dólares. Ha sido el clan el encargado de anunciarlo en su perfil de Instagram.

«A nuestros increíbles fans, les decimos que hemos tomado la complicada decisión como familia de cancelar nuestro programa. Tras 14 años y 20 temporadas, cientos de episodios y varios spin-off, estamos más que agradecidas a todos los que habéis visto el programa durante estos años».

«Nos habéis acompañado en los buenos y en los malos tiempos, en la felicidad, en las lágrimas y en las relaciones sentimentales que hemos tenido. Siempre guardaremos los recuerdos y la enorme cantidad de personas que nos hemos encontrado por el camino».

«Gracias a los miles de personas y negocios que han sido parte de esta experiencia. Gracias a Ryan ASeacrest, a E! por ser nuestro socio, a Burnin/Murray en la producción que se llevaron incontables horas para documentar nuestras vidas. En 2021 se emitirá la última temporada».

Kim comenta que «no estaría aquí sin el programa, estoy muy agradecida a todos los que nos han visto en estos 14 años. El show nos ha convertido en lo que somos y siempre estaré en deuda con los que le han dado forma a nuestras carreras y a nuestras vidas».

El comunicado concluye con «no es nuestra despedida porque nos queda comenzar a grabar, el próximo día 17, nuestra última temporada. Agradecemos a todo el mundo su apoyo». Termina así la historia televisiva de un clan que tendrá que decidir a qué se dedica a partir de ahora.

